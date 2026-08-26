Impactante descarrilamiento de tren en Nuevo México deja unos 30 vagones amontonados cerca de un campo de golf

Un tren de carga de Union Pacific descarriló la tarde del martes cerca de un campo de golf en Santa Rosa, Nuevo México, dejando alrededor de 30 vagones fuera de las vías, según informó la compañía ferroviaria.

El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:45 p.m. MDT, a unas dos millas al este de Santa Rosa, localidad ubicada aproximadamente 118 millas al este de Albuquerque.

Videos difundidos después del incidente mostraron varios vagones del tren detenidos y amontonados cerca del campo de golf.

Union Pacific confirmó el descarrilamiento en un comunicado.

“Aproximadamente 30 vagones ferroviarios de Union Pacific descarrilaron a unas dos millas al este de Santa Rosa, Nuevo México”, indicó la empresa.

La compañía añadió que los integrantes de la tripulación no resultaron heridos.

“La tripulación del tren no resultó herida. El incidente está bajo investigación”, señaló Union Pacific.

Las causas del accidente todavía no están claras

Por ahora, las autoridades no han determinado qué provocó que los vagones se salieran de las vías.

Las autoridades ferroviarias y locales deberán determinar las circunstancias que llevaron al accidente y evaluar los posibles daños ocasionados a la infraestructura ferroviaria y a los vagones involucrados.

Hasta el momento de la información disponible, tampoco se había indicado si alguno de los vagones transportaba materiales peligrosos ni si existía algún riesgo para las comunidades cercanas.

El incidente ocurrido cerca de Santa Rosa es el segundo descarrilamiento importante registrado en Nuevo México durante el último mes.

El 1 de agosto, unos 50 vagones se salieron de las vías en el condado de Hidalgo, según KOB.

En ese caso, funcionarios de bomberos consideraron que los fuertes vientos y los problemas de visibilidad provocados por una tormenta de polvo cercana pudieron haber contribuido al accidente.

Las autoridades determinaron entonces que no existía una amenaza para la población.

El nuevo descarrilamiento ocurre mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias específicas de cada incidente.

Casi 700 descarrilamientos ocurrieron en Estados Unidos en 2025

Los datos de la Administración Federal de Ferrocarriles de Estados Unidos (FRA) muestran que durante 2025 se registraron 687 descarrilamientos de trenes de Clase I en el país.

La cifra representó una disminución de 13,6% respecto al año anterior.

La FRA describió 2025 como un año récord en materia de seguridad para la industria ferroviaria.

A pesar de esa reducción, el nuevo accidente en Nuevo México vuelve a poner de relieve los riesgos asociados con el transporte ferroviario de carga y la necesidad de determinar rápidamente las causas de los descarrilamientos.

Por ahora, Union Pacific mantiene abierta la investigación sobre el accidente ocurrido al este de Santa Rosa.

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