Mac Studio se renueva con procesadores M5 Max y M5 Ultra: ya tienen fecha y disponibilidad en Apple Upgrade

La nueva Mac Studio ya tiene precio y apunta directamente a creadores, desarrolladores y profesionales que trabajan con video, gráficos 3D e inteligencia artificial local. Apple la vende desde $2,499 dólares, aunque su programa Apple Upgrade permite estrenarla desde $48.99 al mes con M5 Max o desde $110.10 mensuales con M5 Ultra durante 36 meses.

Cuánto cuesta la Mac Studio con Apple Upgrade

Apple ha renovado su computadora de escritorio más ambiciosa con los chips M5 Max y M5 Ultra, dos configuraciones que llevan la potencia del formato compacto a un nivel muy serio. El diseño se mantiene reconocible, pequeño y silencioso, pero por dentro hay músculo suficiente para editar video 8K, ejecutar modelos de IA directamente en el equipo, renderizar escenas pesadas y acelerar proyectos que antes dependían de una estación de trabajo enorme.

La Mac Studio con chip M5 Max tiene un precio inicial de $2,499 dólares en Estados Unidos. Quienes cumplan los requisitos de Apple Upgrade podrán contratar un arrendamiento de 36 meses desde $48.99 dólares al mes, sin incluir impuestos ni el posible crédito por entregar un dispositivo usado. Eso equivale a $1,763.64 en pagos mensuales durante los tres años iniciales.

Este punto merece atención. Apple Upgrade no es una compra a plazos tradicional, sino un programa de leasing gestionado por Klarna. Al terminar el contrato, el usuario puede devolver el equipo y cerrar el arrendamiento, solicitar una actualización mediante un nuevo contrato o pagar el importe necesario para ejercer la opción de compra y conservar la Mac Studio. Si no se realiza ninguna de esas acciones, el acuerdo puede pasar temporalmente a pagos mensuales adicionales y, después, se aplicaría el monto para adquirir el producto. Pagar la cuota mensual no implica poseer automáticamente la computadora al acabar los 36 meses.

En el caso de la Mac Studio más extrema, equipada con M5 Ultra, el precio de entrada sube a $5,499 dólares. Apple Upgrade la ofrece desde $110.10 dólares por mes durante 36 meses, también antes de impuestos y sin contar un posible trade-in. El cálculo de esas 36 mensualidades arroja $3,963.60, una cifra notablemente más fácil de incorporar a un presupuesto mensual que un desembolso cercano a los $5,500.

La propuesta puede resultar atractiva para freelancers, estudios creativos pequeños y profesionales que actualizan su equipo de trabajo con frecuencia. El modelo evita inmovilizar miles de dólares de una sola vez y abre la puerta a renovar el Mac al final del ciclo, siempre que el usuario vuelva a cumplir la evaluación crediticia y las condiciones del nuevo contrato.

Mac Studio con M5 Max y potencia para creadores

La Mac Studio con M5 Max representa el punto de entrada a esta nueva generación, aunque llamarla básica sería quedarse muy corto. Apple incorpora una CPU de 18 núcleos formada por seis núcleos de alto rendimiento y doce núcleos de eficiencia, junto a una GPU de hasta 40 núcleos con aceleradores neuronales integrados en cada núcleo gráfico. La memoria unificada puede alcanzar 128 GB y ofrece un ancho de banda de hasta 614 GB por segundo.

Sobre el papel, son cifras diseñadas para flujos de trabajo que demandan velocidad sostenida. Apple afirma que el M5 Max puede entregar hasta 3.9 veces más rendimiento en tareas de IA que el M4 Max, con mejoras visibles en el procesamiento de prompts para modelos de lenguaje, la generación de imágenes y el trabajo con video. También promete una GPU hasta 50 por ciento más rápida que la de la generación previa.

La computadora suma trazado de rayos acelerado por hardware de tercera generación, una mejora importante para diseñadores 3D, artistas de efectos visuales y desarrolladores de videojuegos. Sus núcleos de sombreado renovados buscan hacer más fluida la navegación por escenas complejas y reducir el tiempo de renderizado. El Media Engine también soporta decodificación por hardware de H.264, HEVC, ProRes y AV1, una combinación especialmente relevante para producción audiovisual.

Un editor de video que trabaja con varias cámaras, animaciones y colorización encontrará aquí una estación de trabajo que no necesita ocupar media oficina. Apple señala que la Mac Studio con M5 Max puede manejar colorización de material 8K sin comprimir y múltiples secuencias de video de forma simultánea. La idea es clara. La IA y la producción profesional ya no tienen por qué depender siempre de la nube.

M5 Ultra, disponibilidad y conectividad profesional

La Mac Studio con M5 Ultra lleva el concepto todavía más lejos. Su CPU alcanza hasta 36 núcleos, repartidos en doce núcleos de alto rendimiento y 24 de eficiencia. La GPU llega hasta 80 núcleos y añade aceleradores neuronales por primera vez en la familia Ultra. La memoria unificada puede configurarse hasta en 512 GB, acompañada de un ancho de banda brutal de 1.2 TB por segundo.

Estas especificaciones permiten ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño directamente desde el escritorio, algo de enorme interés para investigadores, desarrolladores y equipos que necesitan mantener datos sensibles fuera de servicios externos. Apple asegura que M5 Ultra logra hasta 4.3 veces más rendimiento máximo de IA frente al M3 Ultra y hasta 1.8 veces más velocidad gráfica. Para tareas de video, su motor multimedia incorpora el doble de bloques de codificación y decodificación que M5 Max, con capacidad para reproducir hasta 33 streams de video 8K ProRes 422 a 30 fps.

Las novedades no se limitan al silicio. Ambas versiones integran SSD con una arquitectura nueva que promete hasta el doble de rendimiento, puertos Thunderbolt 5 de hasta 120 Gb por segundo, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y compatibilidad con hasta ocho pantallas. También admiten genlock mediante USB‑C para sincronizar una pantalla con capturas de cámara profesional, una función muy específica que deja claro a quién quiere seducir Apple.

La nueva Mac Studio ya se puede reservar en Estados Unidos y otros 29 países y regiones desde el 25 de agosto. Las primeras entregas y la llegada a Apple Store y distribuidores autorizados están previstas para el 22 de septiembre. Las configuraciones con 512 GB de memoria unificada llegarán más tarde, durante octubre.

Sigue leyendo:

• El Mac mini ya no es solo compacto, ahora es la computadora de sobremesa más potente de Apple con chip M6 y M5 Pro

• ¿Comprar el iPhone 18 o financiarlo con Apple Upgrade? La pregunta que te deberías estar haciendo

• Apple Upgrade llega con una idea que cambia cómo compras un iPhone