El Mac mini ya no es solo compacto, ahora es la computadora de sobremesa más potente de Apple con chip M6 y M5 Pro

Apple acaba de darle un salto enorme a su computadora de sobremesa más compacta. El nuevo Mac mini con chips M6 y M5 Pro llega con una ambición clara, convertirse en la computadora de escritorio más potente de Apple hasta la fecha, combinando rendimiento profesional, inteligencia artificial local y un diseño que apenas ocupa espacio en el escritorio.

El nuevo Mac mini eleva la potencia de Apple

La renovación del Mac mini no se limita a una mejora generacional típica. Apple ha presentado dos configuraciones con perfiles muy distintos, aunque ambas comparten un enfoque claro hacia tareas exigentes, flujos de IA y creación de contenido a gran velocidad.

El modelo base integra el nuevo M6, un procesador que incorpora una CPU de 12 núcleos y una GPU de 12 núcleos. Son dos núcleos adicionales tanto en CPU como en gráficos frente a la generación anterior, un cambio que debería sentirse desde el primer momento al abrir aplicaciones, editar archivos grandes o mantener muchas tareas activas al mismo tiempo.

Apple asegura que el Mac mini con M6 logra hasta un 40% más rendimiento de CPU, hasta el doble de potencia gráfica y almacenamiento dos veces más rápido frente al Mac mini con M4. En el apartado de inteligencia artificial, el salto es todavía más llamativo, con un rendimiento de IA de hasta cuatro veces superior gracias a los Neural Accelerators incluidos en cada núcleo de la GPU.

Esto convierte al Mac mini en una máquina especialmente atractiva para quienes trabajan con herramientas de IA generativa, procesamiento local de modelos, edición de imágenes, automatizaciones y proyectos creativos que ya no quieren depender tanto de la nube. En LM Studio, por ejemplo, Apple afirma que el procesamiento de prompts para modelos de lenguaje puede ser hasta 13.5 veces más rápido frente al Mac mini con M1.

Por su parte, el Mac mini con M5 Pro apunta directamente al público profesional. Apple lo presenta como la variante capaz de encarar renderizados, desarrollo de videojuegos, edición de vídeo de alta resolución, simulaciones científicas, escenas 3D complejas y procesamiento de grandes conjuntos de datos sin despeinarse.

Mac mini con M6 y M5 Pro especificaciones

El Mac mini con M6 parte con 16 GB de memoria unificada y permite configuraciones de hasta 32 GB. También eleva el ancho de banda de memoria hasta 170 GB/s, una cifra importante para quienes usan varias aplicaciones pesadas en paralelo o trabajan con archivos de vídeo, proyectos gráficos y modelos de IA.

En videojuegos, Apple señala que el modelo con M6 puede ofrecer hasta el doble de rendimiento con ray tracing en Cyberpunk 2077 Ultimate Edition frente al Mac mini con M4. En productividad, Excel puede ejecutar cálculos de hojas de cálculo hasta 1.5 veces más rápido respecto al anterior modelo con M4.

La versión con M5 Pro lleva las especificaciones a otro terreno. Su chip ofrece una CPU de hasta 18 núcleos y una GPU de hasta 20 núcleos, con shaders mejorados, ray tracing de tercera generación y aceleradores neuronales integrados en cada núcleo gráfico. Es, sobre el papel, un equipo diminuto con músculo de sobra para estudios creativos y desarrolladores.

Apple permite configurar el Mac mini con M5 Pro con hasta 64 GB de memoria unificada. El ancho de banda llega a 307 GB/s, una cifra que resulta especialmente relevante para editar archivos ProRes RAW, trabajar con modelos de difusión de mayor tamaño, desarrollar en 3D o ejecutar modelos de lenguaje locales más pesados.

En pruebas compartidas por Apple, el Mac mini con M5 Pro consigue un procesamiento de prompts en LM Studio hasta 8.5 veces más rápido frente a un Mac mini con M2 Pro. También puede renderizar con ray tracing en Blender hasta 4.5 veces más rápido y procesar imágenes en Affinity hasta 2.1 veces más rápido frente a esa generación.

La conectividad tampoco se ha quedado atrás. Ambos modelos incluyen Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2.5 Gb, con una opción de Ethernet de 10 Gb para quienes necesitan una conexión cableada de alto nivel. El frontal integra dos puertos USB‑C compatibles con USB 3 y una toma para auriculares de alta impedancia.

El Mac mini con M6 ofrece tres puertos Thunderbolt 4 en la parte posterior. El modelo con M5 Pro sube la apuesta con tres Thunderbolt 5, HDMI y Ethernet. Thunderbolt 5 también abre la puerta a conectar varios Mac mini para ejecutar grandes modelos de IA de forma local, un detalle bastante interesante para estudios, laboratorios y equipos de desarrollo.

Precio y disponibilidad del Mac mini

Apple ha abierto las reservas del nuevo Mac mini desde el 25 de agosto en su tienda online y en la aplicación Apple Store. La disponibilidad comercial está prevista para el 22 de septiembre, cuando comenzarán las entregas a clientes y las unidades llegarán a las Apple Store y distribuidores autorizados.

El Mac mini con M6 parte de $899 dólares en Estados Unidos. Los estudiantes y educadores pueden acceder a un precio reducido de $799 dólares. El Mac mini con M5 Pro comienza en $1.699 dólares, mientras que el precio educativo baja hasta $1.599 dólares.

El equipo llega además preparado para macOS 27 Golden Gate, la próxima versión del sistema operativo de Apple. Entre sus grandes novedades aparece Siri AI, una evolución del asistente que podrá comprender mejor el contexto personal del usuario, buscar información en mensajes, correos y fotos, además de ejecutar acciones dentro de aplicaciones. Apple Intelligence también ampliará sus funciones en Safari, Atajos y Fotos.

Con este lanzamiento, Apple no solo refresca su equipo de sobremesa más pequeño. El Mac mini se transforma en una estación de trabajo sorprendentemente seria, con potencia suficiente para creadores, desarrolladores, profesionales de vídeo y usuarios que quieren experimentar con inteligencia artificial sin llenar su escritorio de torres gigantes.

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