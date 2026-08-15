¿Comprar el iPhone 18 o financiarlo con Apple Upgrade? La pregunta que te deberías estar haciendo

La inminente llegada del iPhone 18 no debería abrir solo la pregunta de siempre sobre si toca cambiar el iPhone 17. Antes de mirar cámaras, pantalla o potencia, quizás conviene pensar en algo más simple cómo queremos pagar y renovar nuestro próximo móvil.

El iPhone 18 no es toda la historia

Apple todavía no ha confirmado cuándo presentará los nuevos iPhone, pero los rumores apuntan a que los modelos iPhone 18 Pro podrían llegar en septiembre. El iPhone 18 normal podría tardar más y aparecer en 2027, aunque esto no es oficial.

Por eso, alguien que tiene un iPhone 17 no tiene que sentir que necesita cambiarlo de inmediato. Si el teléfono sigue teniendo buena batería, hace buenas fotos y funciona rápido, puede continuar siendo una buena compra durante bastante tiempo.

Además, el salto de una generación a otra no siempre cambia la vida. Puede haber una cámara mejor, un chip más rápido o una pantalla con pequeños avances. Pero muchas personas no notarán una diferencia enorme en WhatsApp, redes sociales, vídeos, llamadas o navegación diaria.

Ahí aparece una pregunta más útil. No se trata solo de saber si el iPhone 18 será mejor que el iPhone 17. Se trata de decidir si es mejor pagar todo el equipo, financiarlo como una compra normal o entrar en un plan que permita renovarlo más adelante.

No todos usan el iPhone de la misma forma, así que tampoco todos deberían pagarlo de la misma manera.

Apple Upgrade cambia la decisión

Apple lanzó Apple Upgrade en Estados Unidos como un programa de alquiler de dispositivos con pagos mensuales, gestionado por Klarna. El servicio incluye iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. En el caso del iPhone, los precios parten desde 17,99 dólares al mes para equipos elegibles.

La propuesta es que en lugar de pagar más de $1,000 dólares de una vez por un iPhone nuevo, el usuario hace pagos durante 12 o 24 meses. Cuando termina ese tiempo, puede devolver el teléfono, cambiarlo por un modelo más reciente o pagar una cantidad final para quedárselo.

Esto puede sonar parecido a financiar un iPhone, pero no es exactamente igual. En una financiación tradicional, el objetivo es pagar el teléfono hasta que sea tuyo. Con Apple Upgrade, el objetivo principal es usarlo durante un periodo y mantener la opción de cambiarlo después.

Por ejemplo, Apple muestra un plan de 24 meses para un iPhone 17 Pro de 256 GB con pagos mensuales típicos de $31.99 dólares, antes de impuestos y posibles descuentos por entregar otro equipo. En un plan de 12 meses, la cuota mensual sube porque se paga el uso del dispositivo en menos tiempo.

Esto puede ser útil para quien siempre quiere el modelo más reciente. Un creador de contenido, alguien que graba mucho vídeo o una persona que usa el móvil para trabajar podría valorar tener una cámara nueva y mejor rendimiento cada año.

Pero hay que leer bien las condiciones. La cuota mensual no significa que el iPhone será tuyo al final. Si el usuario quiere comprarlo al terminar el contrato, tendrá que pagar la opción de compra que corresponda.

La clave está en tu ritmo

Comprar un iPhone directamente sigue siendo una opción muy buena para muchas personas. Puede costar más al principio, pero después el teléfono queda totalmente en manos del usuario. Se puede vender, regalar, usar varios años o guardar como móvil de repuesto.

Esta opción encaja muy bien con quien cambia de teléfono cada tres o cuatro años. También con quien cuida mucho su móvil y sabe que podrá venderlo después para recuperar una parte del dinero.

Apple Upgrade puede tener más sentido para alguien que cambia de iPhone con frecuencia y no quiere preocuparse por vender el modelo anterior. Al terminar el plazo, puede devolverlo y pasar al siguiente lanzamiento sin tener que buscar compradores o negociar un precio de reventa.

Eso sí, es importante recordar que el dispositivo debe mantenerse en buen estado si se quiere devolver. Un iPhone con golpes, pantalla rota o daños importantes puede traer costes extra. AppleCare+ tampoco viene incluido de forma automática en Apple Upgrade, por lo que habría que sumarlo si se quiere esa protección.

La mejor decisión depende menos de si el iPhone 18 trae una novedad espectacular y más de cómo cada persona usa su móvil. Quien quiere tener el equipo durante muchos años puede sentirse más cómodo comprándolo. Quien disfruta estrenar tecnología y renovar cada poco tiempo puede ver valor en los pagos mensuales.

Al final, el iPhone 18 puede ser muy llamativo cuando Apple lo presente. Pero la pregunta realmente importante será otra. Quieres tener el iPhone o quieres tener siempre acceso al iPhone más nuevo.

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