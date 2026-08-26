Se investiga como homicidio la muerte de recluso hispano en Los Ángeles

Se investiga como homicidio el fallecimiento de un recluso hispano en la Prisión Estatal de California en Lancaster, en el condado de Los Ángeles.

Funcionarios del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) informaron que, aproximadamente a la 1:45 a.m. del sábado 22 de agosto, el personal encontró al recluso Francisco A. Pérez, de 32 años, inconsciente en su celda durante una ronda de seguridad.

“El personal respondió de inmediato, iniciando maniobras de reanimación para Pérez y llamando al 911. El personal de la ambulancia declaró a Pérez fallecido a las 2:17 a.m.”, dijo el CDCR en un comunicado.

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De acuerdo con los funcionarios del CDCR, su compañero de celda, Juan R. Saucedo, de 45 años, fue sacado de la celda y esposado, antes de ser trasladado a régimen de aislamiento a la espera de una investigación por parte de la Unidad de Servicios de Investigación de la Policía Estatal de California.

El recluso Francisco A. Pérez fue declarado muerto tras ser encontrado inconsciente en su celda. Crédito: Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California | Cortesía

Pérez fue ingresado por última vez en prisión por el condado de San Diego el 4 de febrero de 2016. Fue sentenciado a 14 años por agresión con arma mortal como reincidente, con agravantes por una condena previa por delito grave y por causar lesiones corporales graves.

El recluso fallecido también fue sentenciado por el condado de San Diego a un año y cuatro meses por agresión a personal de emergencia como reincidente; y por el condado de Kern, el 6 de marzo de 2020, a un año y cuatro meses por resistirse o intimidar a un agente con amenazas o violencia.

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Saucedo fue ingresado a prisión el 20 de febrero de 2020 en el condado de Los Ángeles, tras ser condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por asesinato en primer grado, con agravantes por disparo intencional de un arma que causó lesiones corporales graves o la muerte.

El 11 de octubre de 2023, Saucedo fue condenado por el condado de San Luis Obispo a cuatro años de prisión por posesión de sustancias controladas, delito que se castiga con una sentencia tras las rejas.

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La prisión estatal de California en Lancaster abrió sus puertas en 1993 y alberga a unos 3,000 reclusos de mínima y máxima seguridad.

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