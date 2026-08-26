Un problema silencioso y en aumento: 3 millones de estadounidenses sufren una insuficiencia cardíaca compleja de detectar

La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp) afecta a aproximadamente 3 millones de estadounidenses y es particularmente difícil de detectar en sus etapas iniciales. Especialmente prevalente entre mujeres, los casos están en ascenso, haciendo que la necesidad de tratamientos efectivos sea más urgente que nunca.

Un estudio reciente de la Universidad de Wisconsin-Madison y el Instituto Morgridge, publicado en Circulation: Heart Failure, proporciona nuevas herramientas para identificar a los pacientes más vulnerables a esta enfermedad. La investigación se centra en cómo la disfunción del ventrículo derecho puede ser un indicador crítico del riesgo de mortalidad y hospitalización.

Los investigadores realizaron pruebas exhaustivas a 48 pacientes con hipertensión pulmonar asociada a ICFEp. Se descubrió que los pacientes con disfunción del ventrículo derecho tenían tasas más altas de complicaciones, lo que sugiere que esta área del corazón debe recibir atención prioritaria.

Revelan que más del 80% de los pacientes con ICFEp también desarrollan hipertensión pulmonar, o presión arterial alta en los vasos sanguíneos de los pulmones.

“La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una enfermedad del corazón envejecido, en la que el corazón se endurece y la presión se acumula en los pulmones, provocando una grave dificultad para respirar en los pacientes”, declaró al medio Newsweek el doctor Farhan Raza, cardiólogo del Centro de Investigación Cardiovascular de la Universidad de Wisconsin-Madison y autor principal del estudio.

Raza afirmó que muchos pacientes experimentan una profunda dificultad para respirar y una calidad de vida muy deteriorada a causa de esta enfermedad.

Factores genéticos implicados

Además, las biopsias de tejido cardíaco han revelado que el debilitamiento de las mitocondrias y cambios en el metabolismo del ARN podrían contribuir a la progresión de la enfermedad. Estos hallazgos preliminares señalan que ciertos genes podrían ser futuros objetivos para nuevos tratamientos.

El estudio resalta la necesidad de considerar la ICFEp como una enfermedad del sistema cardiopulmonar en su totalidad, en lugar de limitarse al ventrículo izquierdo. Con implicaciones significativas para el manejo clínico, estos hallazgos podrían cambiar la manera en que se abordan las complicaciones asociadas con esta condición.

Síntomas iniciales de la ICFEp

Los síntomas iniciales más comunes de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp) son disnea de esfuerzo, fatiga o cansancio, menor tolerancia al ejercicio y, a veces, hinchazón en tobillos o piernas. También puede empezar de forma lenta y aparecer primero solo con actividad intensa.

Cómo suele empezar. Al inicio, muchas personas notan que se agitan más al caminar, subir escaleras o hacer esfuerzos que antes toleraban bien. Con el tiempo, la falta de aire puede aparecer al acostarse, durante la noche o incluso en reposo.

Otros síntomas tempranos. Además de la disnea y la fatiga, pueden aparecer palpitaciones, tos, sensación de hinchazón o aumento de peso por retención de líquidos. En algunos casos, los signos físicos son escasos al principio, sobre todo en la ICFEp.

Cuándo buscar atención. Si la falta de aire progresa, aparece hinchazón marcada, aumento rápido de peso o dificultad para respirar al acostarte, conviene valoración médica pronta. Es especialmente importante si los síntomas se acompañan de dolor torácico, desmayo o empeoramiento rápido.

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