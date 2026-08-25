Dos personas mueren de sarampión en Pensilvania, no estaban vacunadas

El Departamento de Salud de Pensilvania confirmó que dos residentes del condado de Lancaster fallecieron a causa del sarampión. Ambos individuos no estaban vacunados y estos son los primeros decesos relacionados con esta enfermedad en más de tres décadas dentro del estado.

En un contexto nacional, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han informado que el número de casos de sarampión en Estados Unidos ha superado el total del año anterior, con 2,777 casos reportados hasta el momento, la cifra más alta desde 1991. Este incremento ha despertado preocupación en las autoridades sanitarias.

La doctora Debra Bogen, secretaria de Salud de Pensilvania, ha manifestado su preocupación sobre la falta de familiaridad de la población con el sarampión, enfatizando la importancia de la vacunación para la protección comunitaria.

Además, se ha notificado sobre una posible exposición al virus en un hospital de Pensilvania, lo que subraya la urgencia de la situación.

Recomendaciones sobre vacunación

Los CDC recomiendan que se administren dos dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola), con una eficacia del 93% y 97%, respectivamente. Sin embargo, las tasas de vacunación han disminuido, alcanzando solo un 92.4% en el año escolar 2025-2026.

El condado de Lancaster ha registrado la mayoría de los casos de sarampión en el creciente brote estatal. Hasta este 25 de agosto, se habían confirmado 393 casos en el estado; 86 de ellos diagnosticados la semana pasada, reseñó la NBC.

Preocupación ante la vuelta a clases

Con el inicio del año académico 2026-27, Estados Unidos enfrenta el peor año de sarampión en más de tres décadas. Se han reportado casi 3,000 casos y 36 nuevos brotes. La preocupación aumenta entre los responsables de salud pública.

Las exenciones de vacunación por motivos no médicos alcanzaron el 4.2% en niños de jardín de infancia durante el año escolar anterior, un máximo histórico. Este porcentaje pone en riesgo la inmunidad colectiva en las escuelas, refiere el medio The Hill.

“Lo peor de este repunte de casos de sarampión en los últimos dos años es que era completamente evitable”, declaró Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, a The Hill. “En lugar de confiar en los pediatras, la ciencia y los datos, esta administración convirtió la reticencia a la vacunación en una guerra cultural, difundió desinformación y debilitó y desfinanció los CDC, que ahora luchan por prevenir brotes de una enfermedad que estaba casi erradicada”, aseveró.

“Esto deja a las escuelas, los hospitales vulnerables y expuestos, con educadores y trabajadores de la salud actuando como primeros respondedores a oleadas de infecciones que nunca deberían haberse propagado en primer lugar”, remató Weingarten.

Reconociendo el sarampión

El sarampión suele comenzar con fiebre alta, tos seca, moqueo y ojos rojos o llorosos; después aparece un sarpullido que empieza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo. Los primeros síntomas suelen surgir entre 7 y 14 días después de la infección.

Cómo identificarlo:

Fase inicial: fiebre alta, cansancio, tos, secreción nasal, dolor de garganta y conjuntivitis; también puede haber sensibilidad a la luz.

fiebre alta, cansancio, tos, secreción nasal, dolor de garganta y conjuntivitis; también puede haber sensibilidad a la luz. Manchas de Koplik: pequeños puntos blancos o blanco-azulados sobre un fondo rojizo en la parte interna de las mejillas; pueden aparecer antes del sarpullido y son un signo característico.

pequeños puntos blancos o blanco-azulados sobre un fondo rojizo en la parte interna de las mejillas; pueden aparecer antes del sarpullido y son un signo característico. Sarpullido: manchas rojas planas o ligeramente elevadas que suelen comenzar en la cara o la línea del cabello y avanzar hacia el cuello, tronco, brazos y piernas; algunas manchas pueden unirse.

manchas rojas planas o ligeramente elevadas que suelen comenzar en la cara o la línea del cabello y avanzar hacia el cuello, tronco, brazos y piernas; algunas manchas pueden unirse. Evolución: la erupción suele aparecer unos 3–5 días después de los primeros síntomas y puede durar varios días.

Estos signos no permiten confirmar el diagnóstico por sí solos, porque otras infecciones pueden parecerse. Si hay sospecha, evita el contacto con otras personas, especialmente bebés y embarazadas, y llama antes de acudir a un centro de salud para recibir instrucciones, ya que es una enfermedad muy contagiosa. Busca atención urgente si hay dificultad para respirar, somnolencia intensa, confusión, convulsiones, deshidratación o fiebre persistente. La vacunación es la principal medida de prevención.

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