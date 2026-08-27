Alianza de Futbol llega a El Paso con torneos juveniles y visorías rumbo al profesionalismo

Alianza de Futbol continúa su recorrido por Estados Unidos y tendrá su próxima parada en El Paso, Texas, del 11 al 13 de septiembre, con una agenda que combinará torneos, competencia y oportunidades para jóvenes que buscan avanzar en el mundo del fútbol.

El Westside Soccer Complex será el escenario de tres días de actividades para jugadores y familias de la comunidad hispana, con distintas categorías y formatos de competencia.

La jornada también tendrá uno de sus principales atractivos en Allstate Sueño Alianza, el programa de visorías que ofrece a jóvenes futbolistas la posibilidad de mostrar sus condiciones frente a representantes de clubes profesionales.

@alianzadefutbol Gran fin de de semana de Alianza en Los Angeles 🤩 ♬ sonido original – Alianza de Futbol

Una oportunidad para jóvenes que buscan llegar al fútbol profesional

Uno de los principales objetivos de Allstate Sueño Alianza es detectar talento dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos y acercarlo a oportunidades dentro del fútbol profesional.

Los tryouts son gratuitos y forman parte de la ruta que lleva a los mejores jugadores hacia el Allstate Sueño Alianza National Showcase, donde los futbolistas seleccionados pueden volver a demostrar sus capacidades frente a scouts de Liga MX y MLS.

La edición 2026 del Tour ya ha reunido a miles de jugadores en sus primeras paradas. De acuerdo con Alianza de Futbol, durante la primera mitad de la gira participaron 2,115 futbolistas en los tryouts de Sueño Alianza y hubo más de 30 scouts de clubes de MLS y Liga MX identificando talento.

Para quienes tienen el objetivo de convertirse en futbolistas profesionales, la parada de El Paso representa una nueva posibilidad de entrar en ese proceso de identificación.

Tras su paso por Dallas, Los Ángeles, Colorado Springs, Chicago, Nueva York, Salinas y Austin, la gira llegará al oeste de Texas. Crédito: Alianza de futbol | Cortesía

Fútbol juvenil para todas las edades

La actividad en El Paso no estará limitada a las visorías. Alianza de Futbol también llevará sus torneos juveniles a la ciudad, con Copita Alianza, competencia dirigida a equipos femeninos y masculinos de categorías U7 a U19.

También estarán disponibles Copa Alianza, ViX Alianza Femenil y Alianza 5V5, por lo que jugadores de diferentes edades y niveles podrán participar durante el fin de semana.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio competencia deportiva y convivencia para jugadores, entrenadores y familias de la comunidad hispana.

El Paso, siguiente destino del Tour 2026

La parada de El Paso será una de las últimas escalas del recorrido 2026 de Alianza de Futbol. Después de pasar por ciudades como Dallas, Los Ángeles, Colorado Springs, Chicago, Nueva York, Salinas y Austin, la gira llegará al oeste de Texas del 11 al 13 de septiembre.

Los registros ya están disponibles para los diferentes programas del evento. Los interesados pueden consultar las categorías, opciones de participación y proceso de inscripción directamente en la plataforma oficial de Alianza de Futbol o dando clic en este enlace.

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