Autoridades arrestan al hombre que asesinó al influencer César Gastélum mientras transmitía en vivo

A tres semanas del asesinato de César Gastélum, autoridades federales informaron sobre la captura de uno de los presuntos implicados en el crimen.

El detenido, identificado como Jesús Alberto “N”, fue localizado en el estado de Puebla gracias a trabajos de inteligencia e investigación.

Gastélum fue asesinado el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales. De acuerdo con los reportes publicados tras el ataque, dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron al influencer y uno de ellos le disparó.

La detención se realizó durante un operativo en San Andrés Cholula, Puebla. De acuerdo con la información difundida por autoridades de seguridad, agentes de investigación fueron agredidos por tres personas armadas durante el despliegue.

Los elementos repelieron el ataque, con un saldo de un presunto agresor muerto y dos personas detenidas, entre ellas Jesús Alberto.

Las autoridades señalaron que en el operativo también fueron incautadas armas, municiones y vehículos presuntamente relacionados con los hechos. La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los involucrados y localizar a los demás responsables del homicidio.

El caso generó especial atención debido a que el asesinato ocurrió mientras Gastélum transmitía en vivo.

El creador de contenido contaba con cientos de miles de seguidores y era conocido por publicar material relacionado con temas y personajes vinculados con el crimen organizado.

Las autoridades investigan si su actividad en redes sociales tuvo alguna relación con el ataque, aunque hasta el momento no se ha establecido públicamente un móvil definitivo.

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