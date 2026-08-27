Fitbit Air Pokémon Sleep llega para hacer que dormir bien también tenga recompensa

La nueva Fitbit Air Edición Especial Pokémon Sleep quiere convertir una de las partes más olvidadas de la rutina saludable en algo mucho más entretenido. Su gran gancho está en llevar el seguimiento del descanso a Pokémon Sleep, con una pulsera ultraligera, sin pantalla y pensada para acompañarte durante todo el día sin distraerte a cada rato.

Fitbit Air Pokémon Sleep convierte el descanso en un juego

La mayoría de los wearables se esfuerzan por poner notificaciones, estadísticas y alertas frente a tus ojos cada pocos minutos. Esta Fitbit Air va por un camino más relajado. No cuenta con pantalla, así que no hay una esfera que consultar compulsivamente, avisos que interrumpan una reunión ni una luz brillante que moleste cuando intentas dormir.

La pulsera recoge datos en segundo plano mientras trabajas, caminas, entrenas y descansas. Al despertar, la información de sueño se sincroniza con Google Health y puede alimentar tus progresos en Pokémon Sleep. En la práctica, la duración y regularidad de tus noches se transforman en Poder Somnoliento dentro del juego, un valor que ayuda a atraer Pokémon y descubrir nuevos estilos de sueño alrededor de Snorlax.

Ese toque de gamificación puede marcar una diferencia real para quienes saben que deberían dormir mejor, pero nunca encuentran una motivación concreta para mantener una hora de descanso estable. No sustituye los hábitos básicos, claro está, aunque sí añade una pequeña recompensa diaria. Dormir temprano deja de sentirse como una tarea aburrida y pasa a ser parte de una aventura que continúa al día siguiente desde el móvil.

El diseño también acompaña esa intención. La edición especial adopta un acabado Sleepy Blue y suma una etiqueta serigrafiada con un Pikachu dormido. Es un detalle discreto, no una pieza estridente de merchandising, y encaja con el enfoque nocturno del producto. La correa es flexible y microajustable, algo importante cuando el objetivo es llevarla muchas horas seguidas sin sentir presión en la muñeca.

Además, cada unidad incluye un código que permite obtener un Incienso Pikachu para Pokémon Sleep. Es un extra pequeño, pero para un jugador habitual de la app puede hacer que la compra tenga un valor más redondo desde el primer día.

Cómo la Fitbit Air puede mejorar tu rutina diaria

Que no tenga pantalla no significa que la Fitbit Air sea un accesorio limitado. De hecho, su propuesta consiste justamente en quitar fricción. En lugar de pedirte que mires números todo el tiempo, registra las métricas y las deja listas en la aplicación para revisarlas cuando de verdad quieras entender cómo estuvo tu día.

El dispositivo puede monitorizar la frecuencia cardiaca durante las 24 horas, los pasos, la distancia, las calorías estimadas, los minutos en zona activa, la carga cardiovascular y la puntuación de preparación. También sigue datos relacionados con el descanso, como la duración del sueño, las fases de sueño y el Sleep Score. Google menciona métricas adicionales como la variabilidad de la frecuencia cardiaca, el ritmo respiratorio, el oxígeno en sangre o SpO2, la variación de temperatura de la piel y la frecuencia cardiaca en reposo.

Todo esto puede servir para detectar patrones bastante cotidianos. Por ejemplo, si varias noches cortas coinciden con una puntuación de preparación baja y menor actividad, la app puede ayudarte a entender que quizá conviene aflojar el ritmo de entrenamiento, adelantar la hora de acostarte o simplemente priorizar una noche tranquila. Los datos no son un diagnóstico médico, pero pueden aportar una referencia útil para conocer mejor tu rutina y conversar con un profesional si aparece algo que preocupa.

Google incluye tres meses de Google Health Premium con esta edición. La suscripción desbloquea Google Health Coach, una herramienta basada en Gemini que ofrece orientación personalizada sobre sueño, actividad física y objetivos de bienestar. Entre otras funciones, puede elaborar planes de actividad adaptativos, resumir tendencias de descanso y proponer recomendaciones ajustadas al contexto que le indiques.

También es una alternativa atractiva para quien ya usa un reloj inteligente, pero prefiere quitárselo por la noche. Fitbit Air promete hasta una semana de batería y está diseñada para llevarse de forma continua, incluso durante el sueño, el ejercicio y actividades con sudor o humedad.

Precio, disponibilidad y para quién merece la pena

La Fitbit Air Edición Especial Pokémon Sleep ya está disponible en preventa por $129.99 dólares. Los envíos comenzarán el 15 de septiembre y su comercialización en Estados Unidos será a través de Google Store y Target, tanto online como en tiendas seleccionadas. El precio supone $30 dólares más que el Fitbit Air estándar, que parte de 99.99 dólares.

Es una compra especialmente lógica para jugadores de Pokémon Sleep que quieren registrar el descanso sin dejar el móvil en la cama o depender de un reloj con pantalla. También puede encajar con personas que buscan mejorar sus hábitos nocturnos, seguidores de Pokémon que valoren una edición temática con diseño cuidado y usuarios que desean datos de salud sin llevar un dispositivo que reclame atención constantemente.

Necesitarás un smartphone compatible para configurarla y consultar los resultados. Google indica compatibilidad con Android 11 o posterior y iOS 16.4 o posterior, mientras que el producto está dirigido a personas de 13 años en adelante. Para la integración de Pokémon Sleep en Android, la información oficial menciona Android 14 o superior.

La clave está en tener claras sus prioridades. Fitbit Air Pokémon Sleep no intenta reemplazar a un smartwatch lleno de apps, pagos y notificaciones. Su apuesta es mucho más silenciosa. Registra tu actividad, vigila tu descanso y convierte una buena noche de sueño en progreso dentro de Pokémon Sleep. Para quien quiere recuperar el control de su rutina sin vivir pendiente de otra pantalla, esa filosofía puede resultar bastante refrescante.

Sigue leyendo:

• Google Fitbit Air ya es oficial: la pulsera sin pantalla que quiere reinventar cómo cuidas tu salud

• Google escucha a sus usuarios y prepara grandes cambios para la app Google Health

• Google sorprende con Health Guardian, la herramienta del Pixel Watch 5 que detecta si eres resistente a la insulina