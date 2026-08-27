Hyundai imagina pequeños vehículos eléctricos para las ciudades más congestionadas

Moverse por una ciudad con tráfico pesado no siempre requiere un vehículo grande. Hyundai está explorando justamente la idea contraria con una familia de conceptos que apuesta por vehículos pequeños, eléctricos y capaces de asumir distintas tareas.

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La propuesta nació pensando especialmente en las condiciones de mercados como India, donde las calles estrechas, la congestión y las necesidades de transporte de última milla pueden convertir a un automóvil convencional en una solución poco práctica.

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El proyecto, desarrollado junto con TVS Motor, reúne dos conceptos conocidos como E3W y E4W. Uno utiliza tres ruedas y el otro cuatro, pero ambos comparten la intención de funcionar como plataformas adaptables.

Un vehículo que puede cambiar según la necesidad

El E3W es quizá el más llamativo por su tamaño y configuración. Su arquitectura de tres ruedas busca facilitar los desplazamientos por sectores urbanos congestionados, mientras que su diseño permite utilizarlo para transportar personas o mercancías.

Hay un detalle particularmente curioso. La altura del vehículo puede modificarse y no se trata solamente de una cuestión estética. Hyundai contempla elevarlo para afrontar calles que puedan quedar inundadas durante temporadas de lluvias intensas.

Los Hyundai E3W y E4W. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La marca también ha pensado en situaciones en las que el acceso resulta complicado para vehículos convencionales. Una configuración eléctrica y compacta podría utilizarse para servicios de emergencia, reparto o transporte compartido en zonas donde el espacio es limitado.

También piensa en la accesibilidad

La propuesta no se queda únicamente en reducir las dimensiones. Hyundai plantea que el E3W pueda adaptarse a usuarios con movilidad reducida mediante un asiento plegable que permita acomodar a una persona en silla de ruedas.

El interior busca aprovechar cada espacio disponible. El piso plano y una distancia entre ejes más larga permiten liberar espacio para los ocupantes, mientras que el parabrisas inclinado está pensado para mejorar la visibilidad del conductor.

Incluso algunos elementos bastante sencillos tienen una función práctica. El vehículo cuenta con un soporte para teléfonos y paneles de almacenamiento inspirados en sistemas perforados, que pueden reorganizarse de acuerdo con la actividad que se realice.

Una plataforma para mucho más que pasajeros

Hyundai no plantea estos conceptos como simples miniautos para desplazamientos cotidianos. La intención es que puedan asumir diferentes configuraciones dependiendo de quién los utilice.

El reparto de última milla aparece entre las posibilidades más claras, pero también se contemplan servicios de movilidad compartida, transporte de pasajeros y respuestas de emergencia. En todos los casos, el tamaño reducido sería una de sus principales ventajas.

Hyundai E3W. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

El E4W amplía esa misma idea con cuatro ruedas y refuerza el concepto de una plataforma modular que pueda adaptarse a diferentes necesidades urbanas.

Los E3W y E4W todavía son conceptos, pero Hyundai trabaja con la posibilidad de llevar esta propuesta al mercado indio. Su evolución dependerá de cómo avance el proyecto y de las necesidades específicas de cada territorio.

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