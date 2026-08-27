La suerte por fin sonríe a 3 signos del zodiaco chino a partir del 28 de agosto
Estos tres signos del horóscopo chino verán cómo su vida mejora a partir del viernes 28 de agosto, según predicciones de la astrología oriental
A partir del viernes 28 de agosto de 2026, tres signos del zodiaco chino podrían comenzar a experimentar una etapa mucho más favorable.
Según interpretaciones de la astrología oriental, publicadas por expertos en el sitio Your Tango, la energía de este día impulsa los cambios, la resolución de asuntos pendientes y la oportunidad de dejar atrás situaciones que parecían difíciles de superar.
Y es que, según el calendario chino, el 28 de agosto se es el Día del Perro de Madera, dentro del mes del Mono de Fuego y del Año del Caballo de Fuego.
Esta combinación puede favorecer a quienes necesitan recuperar la motivación, tomar decisiones importantes o comenzar nuevamente después de un periodo de dudas.
Para Tigre, Caballo y Conejo, el 28 de agosto podría marcar el inicio de una etapa en la que las cargas emocionales y los obstáculos comienzan a sentirse menos pesados.
1. Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Para el Tigre, la suerte comienza a mejorar cuando deja de concentrarse únicamente en aquello que no funciona.
Este signo podría haber dedicado demasiado tiempo a pensar en un problema complejo buscando respuestas y cuestionando cada una de sus posibles decisiones.
Sin embargo, el viernes 28 de agosto aparece una oportunidad para cambiar de enfoque.
Una sugerencia, una oferta o incluso el consejo de una persona cercana podría resultar más útil de lo que imaginaba inicialmente.
El Tigre comprende que no todas las soluciones deben surgir de manera individual.
Aceptar ayuda o considerar una alternativa que antes parecía poco convincente puede abrir una puerta importante.
Este cambio de actitud le permitirá reconocer sus propias bendiciones y comprender que algunas oportunidades llegan cuando deja de mirar únicamente los obstáculos.
La suerte sonríe al Tigre porque decide avanzar en lugar de continuar atrapado en las dudas.
2. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
El Caballo es uno de los signos que más valora su libertad. Su necesidad de movimiento y de nuevas experiencias puede llevarlo a cambiar constantemente de dirección, buscando descubrir qué camino le ofrece una mayor sensación de independencia.
No obstante, esa libertad también puede provocar cierta falta de organización, especialmente en asuntos relacionados con el dinero.
El Caballo podría haber sido demasiado generoso con personas que solicitaron su ayuda, incluso cuando existían dudas sobre si cumplirían con devolverle lo prestado.
El 28 de agosto, el Caballo podría sentirse impulsado a reclamar aquello que le pertenece.
Pedir el pago de una deuda puede resultar incómodo, pero esta decisión representa una forma de recuperar el control sobre sus propios recursos.
La astrología oriental sugiere que este pequeño acto de firmeza puede facilitarle la vida. Recuperar parte de su dinero le permitirá atender necesidades, resolver pendientes y sentirse nuevamente en control.
Para el Caballo, la suerte no llega únicamente de forma inesperada. También aparece cuando aprende a establecer límites y reconoce el valor de su esfuerzo.
3. Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
El Conejo podría experimentar uno de los cambios emocionales más importantes de esta jornada. Existe un proyecto, objetivo o sueño que comenzó hace tiempo y que, por diferentes razones, ha quedado inconcluso.
La falta de tiempo, energía o confianza pudo haber provocado que el Conejo postergara ese asunto durante demasiado tiempo.
Sin embargo, el 28 de agosto surge una nueva determinación. El Conejo decide comprometerse nuevamente con aquello que desea terminar.
No necesita resolver todo en un solo día. La clave está en comenzar poco a poco y superar la barrera emocional que le impedía avanzar.
Esta decisión puede liberar una tensión mental acumulada durante semanas o incluso meses.
Sin darse cuenta, el Conejo pudo haber comenzado a adoptar una actitud de rendición que no corresponde con su verdadera personalidad.
Al recuperar la motivación, este signo también recupera la confianza en sí mismo. La suerte comienza a cambiar porque decide actuar.
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