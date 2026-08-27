Peter Cullen, voz de Optimus Prime de “Transformers”, muere a los 85 años

El mundo del doblaje y la cultura pop está de luto. Peter Cullen, el actor de voz detrás de algunos de los personajes animados más queridos de todos los tiempos, como el de Optimus Prime de “Transformers” y el melancólico Igor de “Winnie the Pooh”, falleció a los 85 años.

Su agente, Kevin Motley, confirmó la noticia a Entertainment Weekly, señalando que Cullen murió en paz el miércoles 26 de agosto en su hogar en Los Ángeles, rodeado de su familia.

La familia del artista compartió un comunicado: “Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amorosa familia y guardado en el corazón de sus muchos amigos e innumerables fanáticos alrededor del mundo. Su familia pide que honremos su extraordinario legado sirviendo a nuestras comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recordemos siempre: ‘sean lo suficientemente fuertes para ser gentiles’“.

Sobre su vida

Nacido en Montreal, Quebec, el 28 de julio de 1941, Cullen formó parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Teatro de Canadá en 1963. Luego perfeccionó su talento como locutor de radio y se convirtió en un rostro habitual en “The Sonny & Cher Comedy Hour” a principios de los años 70.

Su versatilidad lo llevó a dar vida a personajes tan diversos como King Kong en el remake de 1976 y al malvado K.A.R.R. (siglas de Knight Automated Roving Robot) en la serie “Knight Rider” en 1982 y 2009.

Pero quizás uno de sus aportes más curiosos al cine fue el escalofriante sonido del monstruo en Depredador (1987), protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Cullen reveló en una entrevista con Collider en 2023 cómo ideó ese ruido: “Hace años, en la playa de Massachusetts, con la marea baja, había un cangrejo herradura boca abajo, y hacía calor, y salían burbujas, y sus patas se movían así, y todas esas burbujas se rompían y hacían ese pequeño clic. Así que pensé: ‘Eso se me queda grabado en la cabeza'”.

Optimus Prime

Sin embargo, su papel más emblemático fue, sin duda, el de Optimus Prime, el noble líder de los Autobots. Cullen prestó su voz al personaje en la serie animada original de los años 80, en la franquicia de películas de acción real dirigida por Michael Bay, y en numerosos videojuegos y derivados.

Su última aparición fue en “Transformers: El despertar de las bestias” en 2023. La muerte de Optimus en “The Transformers: The Movie” (1986) causó tal indignación entre los fanáticos que los productores decidieron traer de vuelta tanto al actor como al personaje para la película directa a video “The Transformers: The Return of Optimus Prime” (1987).

Además de su trabajo con los Autobots, Cullen también dio vida a Ígor, el burro triste de “Winnie the Pooh”, a lo largo de décadas. En una entrevista, confesó que ese personaje era su “favorito, fuera de Prime”, porque era más fácil de interpretar y no requería tantos esfuerzos vocales. Incluso en convenciones como TFCon 2018, deleitaba al público interpretando la icónica voz de Ígor.

Su carrera abarcó también títulos como “Gremlins” (1984), “La pequeña locomotora que sí pudo” (1991), “El planeta del tesoro” (2002) y la serie “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” (2019). Cullen deja a sus hijos Angus, Claire, Pilar y Clay, fruto de su matrimonio con su esposa Brandi.

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