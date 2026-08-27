Skater olímpico hace historia en la cancha del ‘Atleti’ al patinar sobre el larguero de la portería

Danny León llevó el skate a un escenario poco habitual y protagonizó un desafío inédito en el Riyadh Air Metropolitano. El deportista madrileño se convirtió en la primera persona en recorrer con una patineta el larguero de una portería de fútbol profesional.

El atleta de Red Bull y olímpico en Tokio 2020 y París 2024 realizó el reto en colaboración con el Atlético de Madrid, en una acción que transformó durante unos segundos una portería reglamentaria en un riel de skate de más de siete metros.

El larguero utilizado para el desafío tiene las dimensiones oficiales de una portería de fútbol: 7.32 metros de ancho y 2.44 metros de altura.

Para conseguir la velocidad necesaria, León utilizó un winch, un sistema conectado a un cable que le permitió tomar impulso y llegar hasta la rampa con la velocidad y trayectoria necesarias para completar el recorrido.

Atleti. Red Bull. Marc Pubill. Danny Leon.



The Riyadh Air Metropolitano. One challenge. ? pic.twitter.com/ruOJadobyc — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 26, 2026

Así fue el reto de Danny León en el estadio del Atlético de Madrid

La ejecución requirió precisión tanto del skater como del equipo que participó en la preparación de la maniobra.

Courage Adams, atleta de BMX de Red Bull, fue el encargado de accionar el sistema mediante un mando y controlar el impulso de León durante el recorrido.

Desde el terreno de juego también estuvo presente Marc Pubill, futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La colaboración entre el club rojiblanco y el deportista permitió llevar el skate a uno de los lugares más reconocibles del futbol español y convertir un elemento habitual del terreno de juego en parte del desafío.

?? ¡Marc Pubill se volvió loco al verlo!



El espectacular 'grind' de Danny León sobre el larguero de la portería del Metropolitano y la reacción del defensor del Atlético de Madrid.



? https://t.co/rZPJw8hpqO ? pic.twitter.com/sbLVPIuVCK — ElDesmarque (@eldesmarque) August 26, 2026

“Es un sueño hecho realidad”: Danny León

Para Danny León, el reto tuvo un significado especial debido a la relación que mantiene desde pequeño con el futbol y el skate.

“Este proyecto es muy especial para mí porque une dos de mis grandes pasiones: el fútbol y el ‘skate’. De pequeño iba a los entrenamientos de fútbol patinando, con las botas de tacos puestas, así que poder grindar una portería en un estadio como el Riyadh Air Metropolitano es un sueño hecho realidad”, explicó Danny León.

La maniobra no solo exigió velocidad. El deportista tuvo que controlar su posición sobre la tabla y mantener el equilibrio mientras recorría el larguero de la portería.

El resultado fue una acción que combinó dos disciplinas estrechamente vinculadas con la cultura urbana y deportiva: el futbol y el skate.

Danny León también sorprendió durante el eclipse solar

Este no es el primer desafío reciente protagonizado por Danny León. El pasado 12 de agosto, el skater aprovechó el eclipse solar en España para realizar otro salto durante uno de los momentos más llamativos del fenómeno astronómico.

La imagen fue compartida por el propio deportista en Instagram y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones.

“El truco de mi vida”, reconoció León en la publicación en la que compartió el video de aquella acción.

The total eclipse according to professional skater Danny Leon.



[? danny_leon] pic.twitter.com/kAgpJu9HhD — Massimo (@Rainmaker1973) August 13, 2026

¿Quién es Danny León?

Danny León es uno de los principales referentes españoles del skate de park y bowl. El madrileño cuenta con una amplia trayectoria en competiciones y exhibiciones, además de haber representado a España en dos ediciones de los Juegos Olímpicos.

León compitió en Tokio 2020 y posteriormente volvió a representar a España en París 2024, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del skateboarding de su país.

Su trayectoria también incluye destacadas participaciones en el festival O Marisquiño, en Vigo, uno de los principales encuentros de cultura urbana y deportes de acción de España.

Ahora, su recorrido sobre el larguero de una portería en el Metropolitano añade un nuevo desafío a su carrera y amplía los escenarios en los que el skate puede convertirse en protagonista.

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