Ejércitos de EE.UU., Colombia y Ecuador preparan ofensiva contra narcos

Fuerzas militares de Estados Unidos, Colombia y Ecuador reforzaron este jueves su coordinación para combatir a los grupos del narcotráfico que operan en la frontera entre los dos países sudamericanos, una zona considerada estratégica para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa.

La reunión se realizó en San Lorenzo, Ecuador, y contó con la participación del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan; los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador, Jorge Eduardo Mora y Gian Carlo Loffredo, respectivamente, así como altos mandos militares de ambos países.

El encuentro tuvo como objetivo consolidar una estrategia regional para perseguir a los líderes de las organizaciones criminales, afectar sus redes logísticas y evitar que encuentren refugio en las zonas fronterizas. “La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto de estrangulamiento geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo. Hoy, estamos cambiando el juego”, afirmó Donovan en un mensaje difundido por el Comando Sur.

El jefe militar estadounidense señaló que los países participantes buscan actuar bajo la Coalición de las Américas Contra Cárteles, iniciativa que reúne a 19 naciones y que pretende fortalecer la cooperación militar, el intercambio de inteligencia y las acciones contra organizaciones criminales transnacionales.

Unified front against cartels and narco-terrorists:

"The border between Colombia and Ecuador is a geographic chokepoint that violent cartels have long exploited. Today, we are changing the game.



In a powerful display of regional unity, Colombian Minister of Defense Jorge Eduardo? pic.twitter.com/lEyhkY9wUl — U.S. Southern Command (@Southcom) August 27, 2026

Inteligencia y tecnología, claves de las operaciones

Ecuador ha adquirido un papel central en esta estrategia regional. Donovan destacó al país como un ejemplo dentro de la coalición y resaltó los avances registrados desde marzo, cuando los gobiernos de Donald Trump y Daniel Noboa acordaron profundizar la cooperación contra el narcotráfico. La colaboración incluye intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas. De acuerdo con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado, la información proporcionada por Estados Unidos ha contribuido a decomisar alrededor de 92 toneladas de droga y a localizar objetivos considerados de alto valor.

Delgado explicó que Ecuador requiere mayores capacidades tecnológicas para vigilar zonas utilizadas por organizaciones criminales. Entre las herramientas mencionó sensores, sistemas de vigilancia y plataformas capaces de monitorear durante periodos prolongados embarcaciones, vehículos y movimientos de personas.

Donovan también destacó el creciente uso de sistemas autónomos y plataformas no tripuladas como una alternativa para recopilar información y detectar actividades relacionadas con el narcotráfico. La cooperación ocurre en medio de una ofensiva impulsada por Noboa desde 2024 contra las bandas criminales que operan en Ecuador. El país se ha convertido en una importante ruta para el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia mercados internacionales.

Sin embargo, la coordinación militar también ha generado tensiones. En marzo, un bombardeo contra un supuesto centro de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, ubicado en territorio ecuatoriano, provocó una protesta del entonces presidente colombiano Gustavo Petro después de que apareciera una bomba sin detonar en Colombia.

Pese a esos antecedentes, los mandos militares de los tres países buscan profundizar la cooperación, mientras Ecuador insiste en que las operaciones deben respetar su soberanía y ser planificadas por sus propias Fuerzas Armadas.

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