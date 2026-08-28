Horóscopo de hoy para Acuario del 28 agosto de 2026

Disfrutarás de una mañana ideal gracias a que tus iniciativas y proyectos estarán en movimiento. Más tarde surgirán novedades interesantes en el área financiera. Tus ingresos pueden mejorar, y será importante observar las oportunidades económicas que aparezcan para darles el mejor destino.

Horóscopo de amor para Acuario Te encanta compartir ideas con tu pareja que probablemente traigan éxito en cualquier tipo de aventura en la que se embarquen juntos. Estas ansioso por iniciar tus actividades así como apreciar el tiempo que pases disfrutando momentos más apasionados con tu pareja, cuando confidencialmente le muestras cuanto te importa.

Horóscopo de dinero para Acuario Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.