Horóscopo de hoy para Libra del 28 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La mañana te impulsará a mostrarte auténtico y actuar con mayor libertad, como si un aire nuevo renovara tu ánimo. Más tarde volverás a tus tareas cotidianas con otra disposición. Encontrarás formas de hacer más llevadera la rutina y tu actitud colaborativa favorecerá el ambiente de trabajo.

Horóscopo de amor para Libra

Llegas fácilmente a tus sentimientos, en un impulso y sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando busques una pareja nueva, tu corazón te mostrará el camino. Si ya estás en una relación, hay personas interesantes que pueden llegar a alterar el balance y complejidades de tu relación existente.

Horóscopo de dinero para Libra

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraLibra

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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