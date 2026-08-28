Horóscopo de hoy para Libra del 28 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La mañana te impulsará a mostrarte auténtico y actuar con mayor libertad, como si un aire nuevo renovara tu ánimo. Más tarde volverás a tus tareas cotidianas con otra disposición. Encontrarás formas de hacer más llevadera la rutina y tu actitud colaborativa favorecerá el ambiente de trabajo.
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Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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