Gobernador de Tamaulipas niega que EE.UU. lo investiga por vínculos con el narco

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó que autoridades de Estados Unidos mantengan una investigación en su contra por presunto lavado de dinero o por supuestos vínculos con organizaciones del crimen organizado.

La declaración del mandatario estatal ocurre después de un reporte del medio mexicano N+, difundido el 27 de agosto, en el que se afirmó que agencias estadounidenses investigaban si los señalamientos relacionados con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también alcanzaban a Villarreal.

De acuerdo con ese reporte, existirían expedientes relacionados con presunto lavado de dinero y supuesto financiamiento de cárteles durante procesos electorales.

Ante estas versiones, Villarreal aseguró que no ha sido notificado oficialmente por ninguna autoridad. “Jamás he recibido notificación, citatorio o comunicación oficial de alguna autoridad mexicana o estadounidense que me informe que exista una investigación en mi contra relacionada con delito alguno”, afirmó.

? El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó los señalamientos en su contra y los calificó como falsos y sin evidencia.



Aseguró que no ha recibido notificaciones ni enfrenta investigaciones oficiales en México o EU. Consideró que los señalamientos forman? pic.twitter.com/KV1F2StXbF — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 28, 2026

El gobernador calificó los señalamientos como falsos y sostuvo que no existen elementos objetivos o pruebas verificables que acrediten las acusaciones en su contra. También cuestionó que se retomaran señalamientos anteriores sin presentar, según su versión, nueva evidencia que los sustentara.

Villarreal señaló además que solicitó formalmente a N+ ejercer su derecho de réplica y que su respuesta sea difundida de manera íntegra.

Las versiones sobre Villarreal se producen en un momento de fuerte presión sobre funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El caso de Rubén Rocha Moya ha cobrado especial relevancia luego de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Rocha ha rechazado las acusaciones y, en medio de la controversia, se separó temporalmente de la gubernatura de Sinaloa.

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