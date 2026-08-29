Horóscopo de hoy para Libra del 29 agosto de 2026

El eclipse puede alterar tus rutinas y hacer más evidente la conexión entre tus emociones y tu cuerpo. Frente a los cambios inesperados, evita precipitarte. El descanso, la meditación y pequeños rituales de autocuidado serán aliados para recuperar equilibrio y escuchar lo que necesitas.

Horóscopo de amor para Libra Si juzgas solo por la apariencia puedes perder oportunidades románticas. Aun antes de llegar a conocer a alguien, ya decidimos sobre esa persona rápidamente. Si haces una evaluación nueva es menos superficial y es menos probable que pierdas una relación importante solo porque no te gusta el atuendo de alguien.

Horóscopo de dinero para Libra Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.