Horóscopo de hoy para Libra del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El eclipse puede alterar tus rutinas y hacer más evidente la conexión entre tus emociones y tu cuerpo. Frente a los cambios inesperados, evita precipitarte. El descanso, la meditación y pequeños rituales de autocuidado serán aliados para recuperar equilibrio y escuchar lo que necesitas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending