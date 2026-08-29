Lando Norris seguirá con McLaren tras anunciar su renovación

Lando Norris continuará vinculado a McLaren al menos hasta finales de 2030, después de que el equipo anunciara este sábado la renovación del contrato del vigente campeón mundial de Fórmula 1. El nuevo acuerdo contempla además una opción plurianual para extender la relación más allá de esa fecha, aunque los términos económicos no fueron revelados.

Norris, de 26 años, llegó a McLaren en 2019 y se ha convertido en el piloto que más Grandes Premios ha disputado con la escudería, con un total de 163. En ese recorrido acumula 13 victorias, 18 poles y 48 podios.

El británico conquistó el año pasado el campeonato de pilotos, convirtiéndose en el primer corredor de McLaren en conseguir ese título desde Lewis Hamilton en 2008. Ahora, su nuevo vínculo podría mantenerlo en la estructura durante otras temporadas y consolidar una de las relaciones más extensas entre un piloto y un equipo en la Fórmula 1.

“McLaren es mi casa, y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato que me mantendrá en el equipo al menos hasta 2030”, dijo Norris.

“Cuando comencé este camino hace nueve años, tenía claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren a la cima y ganar campeonatos. Hemos logrado ese objetivo, pero queremos más; queremos seguir ganando, y como equipo sabemos que somos capaces de conseguirlo.”

El acuerdo no incluye cifras económicas públicas. AP informó que el salario del piloto británico podría alcanzar los $35 millones de dólares anuales.

Norris busca recuperar terreno en la lucha por el campeonato

La renovación llega mientras Norris intenta recortar la distancia con Kimi Antonelli, actual líder de la clasificación. El piloto de McLaren ocupa el cuarto lugar, a 83 puntos del corredor de Mercedes, cuando la temporada se aproxima al Gran Premio de Italia.

Su estado de forma reciente ha sido favorable. Norris ganó el Gran Premio de Hungría antes del parón de mitad de temporada y volvió a imponerse el 23 de agosto en los Países Bajos. Esas dos victorias consecutivas estuvieron acompañadas por dos poles y reactivaron las posibilidades de que pueda defender el título conseguido el año pasado.

Norris, sin embargo, considera que McLaren todavía necesita mejorar para aspirar nuevamente al campeonato.

“Sé que acabo de ganar dos carreras seguidas y conseguir dos poles consecutivas, pero ahora mismo no tengo el coche que necesito para luchar por el campeonato”, dijo.

El británico señaló que encontrar los ajustes adecuados para resolver los problemas del monoplaza en las curvas lentas podría permitirle acercarse a Antonelli.

El nuevo contrato también se produce poco más de una semana después de que Max Verstappen, rival de Norris por los dos últimos campeonatos, confirmara su continuidad con Red Bull hasta 2030. Ambos acuerdos representan compromisos de largo plazo para los estándares de la Fórmula 1.

Si Norris permanece con McLaren hasta ese año, completará 12 temporadas con la escudería desde su debut. Esa cifra igualaría el actual récord de Lewis Hamilton como el piloto con más temporadas en un mismo equipo, aunque el vínculo de Verstappen con Red Bull lo coloca en posición de superar esa marca.

Andrea Stella, directora del equipo McLaren, destacó las características del piloto británico y su relación con la organización.

“Es un piloto excepcional, alguien que combina una velocidad natural extraordinaria con madurez, constancia y un fuerte compromiso con McLaren, pero sobre todo, es un ser humano especial valorado por todos en el equipo”, dijo Stella.

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