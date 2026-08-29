México continúa a la caza de “El Tío Lako”, líder regional del CJNG que se convirtió en objetivo prioritario

El Gabinete de Seguridad mantiene la búsqueda de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, señalado por autoridades federales como presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco, luego de que un nuevo cateo en el municipio de Tanhuato derivara en el decomiso de armas, cartuchos, vehículos y droga.

La investigación se realizó el pasado 24 de agosto en la cimunidad Tinaja de Vargas, cinco días después del operativo desplegado en esa misma zona para intentar localizar y detener a Guerrero Martínez.

De acuerdo con reportes oficiales, en el inmueble fueron localizadas 12 armas de fuego, 21 cargadores, 500 cartuchos y 30 dosis de metanfetamina, además de vehículos y equipo táctico.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado de Michoacán.

? La ubicación del “Tío Lako”, compadre de “El Mencho”, fue posible tras la captura de Dionicio “La Mincha”, operador del #CJNG detenido cuando cobraba una extorsión de 3 millones de pesos a un productor de aguacate en Michoacán.#AlexEnMILENIO pic.twitter.com/1gHndjHfNm — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) August 20, 2026

“El Tío Lako” logró escapar

El nuevo decomiso ocurre después del despliegue del 19 de agosto, cuando fuerzas federales realizaron acciones en Tinaja de Vargas, Tanhuato, y Colesio, Ecuandureo, con el objetivo de capturar a Guerrero Martínez.

Aunque las autoridades no consiguieron detenerlo, el operativo dejó 12 presuntos integrantes de la organización detenidos, entre ellos la hija y la pareja sentimental del líder criminal.

A estas acciones se sumaron operativos realizados entre el 21 y el 23 de agosto en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas otras 20 personas presuntamente vinculadas con el CJNG.

De esta manera, el Gabinete de Seguridad reportó un acumulado de 32 detenidos relacionados con las operaciones emprendidas contra la estructura atribuida a Guerrero Martínez.

La investigación continúa

La búsqueda de Guerrero Martínez continúa, mientras las fuerzas federales mantienen los operativos en distintos puntos de Michoacán y otras entidades para afectar la estructura del grupo criminal.

El caso también ha alcanzado al entorno familiar del presunto jefe regional. Uno de sus hijos, Rubén Guerrero Valadez, murió el 22 de febrero durante el operativo realizado en el Tapalpa Country Club, Jalisco, donde también murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y entonces líder del CJNG.

Por ahora, pese a las detenciones y aseguramientos acumulados durante agosto, “El Tío Lako” permanece prófugo y continúa como uno de los objetivos de la ofensiva federal contra la estructura del CJNG en la región.

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