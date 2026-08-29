Tragedia en el futbol americano universitario: Micah Jo Barnett muere tras sufrir una emergencia en pleno partido

El futbol americano universitario quedó marcado por una tragedia el sábado luego de la muerte de Micah Jo Barnett, corredor de William Jewell College, quien sufrió una emergencia médica durante el partido inaugural de la temporada frente a Fort Lewis College.

Barnett, de 21 años, fue atendido por los servicios de emergencia que se encontraban en el estadio y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital. Las autoridades confirmaron que el jugador murió en el centro médico.

La policía de Liberty, Missouri, informó que la atención ocurrió aproximadamente 20 minutos después del comienzo del encuentro, aunque no proporcionó detalles sobre la emergencia médica.

La universidad confirmó posteriormente el fallecimiento del estudiante-atleta mediante un mensaje publicado en su sitio oficial.

“Jewell lamenta la pérdida del estudiante-atleta de fútbol americano Micah Jo Barnett“.

El comunicado estuvo acompañado por una fotografía de Barnett en blanco y negro y el mensaje “Por siempre un Cardinal”, junto con los años 2005-2026.

Forever a Cardinal ?



William Jewell & the Liberty community mourn the passing of junior MicahJo Barnett.



Our thoughts & prayers are with MicahJo’s family, teammates, friends, & coaches.



A vigil will be held tonight on the Jewell quad at 8 p.m. in honor of MicahJo & family. pic.twitter.com/SXAXSGcdD4 — William Jewell Athletics (@JewellCardinals) August 29, 2026

El jugador había anotado un touchdown minutos antes

De acuerdo con las estadísticas disponibles del encuentro, Micah Jo Barnett había tenido un comienzo destacado en el partido.

El corredor consiguió un touchdown mediante un acarreo de una yarda cuando quedaban 5:15 minutos del primer cuarto. Poco después, el encuentro fue detenido cuando restaban 4:32 minutos para terminar ese periodo.

En ese momento, Barnett registraba seis acarreos para 30 yardas y un touchdown, mientras William Jewell College ganaba 7-0.

La policía señaló que el personal médico atendió al jugador en la banca antes de su traslado al hospital.

?Heartbreaking news: William Jewell College RB MicahJo Barnett suffered a medical emergency on the sideline moments after scoring this TD.



The game was canceled and he was transported to a nearby hospital where he was pronounced dead. pic.twitter.com/aNAD9mgWoq — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 30, 2026

William Jewell College lamenta la pérdida

La institución expresó sus condolencias a la familia de Barnett y a toda la comunidad universitaria.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Micah Jo, nuestros estudiantes, la familia del equipo de fútbol americano de los Cardinals y el resto de nuestra comunidad durante este momento de pérdida”, señaló la universidad.

Las autoridades de William Jewell College también recomendaron a estudiantes y trabajadores recurrir a los servicios de consejería y a la oficina del capellán para recibir apoyo durante el proceso de duelo.

Además, la institución organizó una vigilia en honor a Micah Jo Barnett y su familia durante la noche del sábado.

Barnett comenzaba su tercera temporada universitaria

El corredor era originario de Shawnee Mission, Kansas, y se encontraba en el inicio de su tercera temporada con William Jewell.

Durante sus dos primeros años con los Cardinals disputó 13 partidos, en los que acumuló 108 acarreos para 457 yardas y seis touchdowns.

Antes de llegar al futbol americano universitario, Barnett tuvo una destacada trayectoria en Liberty North High School. En su temporada senior consiguió 1,450 yardas totales y 20 touchdowns, además de recibir reconocimientos como All-Missouri.

También formó parte del equipo que conquistó el campeonato estatal.

La universidad no proporcionó información adicional sobre la emergencia médica que sufrió Barnett. Mientras las autoridades mantienen bajo reserva los detalles, William Jewell y su comunidad deportiva enfrentan la pérdida de un jugador que apenas comenzaba su tercera temporada con el programa.

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