Trump alista ayuda de hasta $4,500 para refugiados sudafricanos blancos en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos prepara un aumento considerable en la ayuda económica destinada a los refugiados sudafricanos blancos que lleguen al país bajo el programa creado por la administración de Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, cuatro personas familiarizadas con el cambio señalaron que el apoyo federal podría llegar hasta $4,500 por persona a partir del 1 de octubre. La cifra prácticamente duplicaría el monto actual, que ronda los $2,400.

El nuevo nivel de asistencia sería el más alto registrado hasta ahora dentro del programa, aunque la información todavía corresponde a un cambio de política que no ha sido anunciado públicamente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

¿En qué se utilizaría el dinero?

La ayuda federal no necesariamente se entrega de manera directa al llegar a Estados Unidos. Los recursos son canalizados a organizaciones encargadas del reasentamiento de refugiados, que los utilizan para cubrir gastos como vivienda, alimentación, transporte y otras necesidades básicas.

Si después de cubrir esos gastos queda dinero disponible, los fondos restantes pueden entregarse en efectivo a los refugiados.

Aunque la asistencia estaría disponible, en teoría, para cualquier persona admitida bajo el programa de refugiados, los sudafricanos representan más del 99% de las llegadas registradas este año, según los datos citados por el diario citado.

Un programa que genera controversia

Trump suspendió la admisión de refugiados de prácticamente todo el mundo después de asumir la presidencia en 2025. Poco después, su administración abrió una excepción para los afrikáneres, sudafricanos blancos de ascendencia principalmente europea.

El presidente sostiene que este grupo enfrenta persecución y violencia en Sudáfrica, argumento que el gobierno sudafricano rechaza. En mayo, la administración también anunció que ampliaría el número de refugiados sudafricanos blancos que podrían ser admitidos en Estados Unidos.

El aumento de la ayuda ocurre mientras el programa continúa generando debate sobre el uso de recursos públicos y sobre la decisión de priorizar a este grupo frente a otros solicitantes de refugio.

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