Horóscopo de hoy para Sagitario del 30 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 30 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Los recuerdos, sueños e imágenes del pasado familiar podrán regresar como la marea que devuelve algo que creías perdido. Llegarán mensajes ligados a tus ancestros, a tus orígenes y a tu historia emocional. También sentirás el anhelo de convertir tu hogar en un refugio para el alma.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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