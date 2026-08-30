Wendy Guevara se confiesa durante el LUX Tour de Rosalía

Wendy Guevara sorprendió en la última fecha del LUX Tour de Rosalía en México. Como parte de la dinámica del show, la influencer mexicana participó en el segmento del “confesionario”, donde compartió pasajes personales sobre sus pasadas relaciones sentimentales y las lecciones aprendidas.

Durante su intervención, Guevara relató experiencias en las que entregó recursos económicos, bienes y tiempo a personas que no correspondían a sus sentimientos.

Entre los detalles, la creadora de contenido mencionó haber pagado la inicial de una propiedad y adquirido un vehículo del año para complacer a una expareja, bajo la ilusión de que con el tiempo el afecto sería mutuo.

“Yo pensaba que él me quería. Sabía que no me amaba, pero yo decía: ‘A lo mejor mañana, yo creo que un día se va a enamorar de mí’. Lo peor de todo es que nunca fue una relación… Me enamoré sola y me desenamoré sola“, reflexionó.

La respuesta de Rosalía aportó una dosis de empatía y humor al encuentro, señalando entre risas que más que una relación, parecía “obra social”, para luego enfatizar el valor personal de la influencer: “Tú eres una reina y a ti te tienen que llevar en palmitas”. El segmento concluyó con una reflexión directa de Wendy sobre el amor propio, instando a su público a no aceptar “migajas” afectivas.

La postura de Guevara

Un día después del concierto, las palabras de la influencer se viralizaron. Tras este suceso, Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo para contextualizar sus palabras y evitar discursos de odio hacia personas específicas.

La influencer aclaró que el relato presentado en el show no correspondía a un solo individuo, sino a una recopilación de experiencias vividas con distintas personas con las que ha convivido y que se aprovecharon de su enamoramiento.

Asimismo, hizo un llamado explícito a sus seguidores para no iniciar persecuciones ni enfocar el odio hacia nadie en particular, señalando categóricamente: “No hagan protagonista a nadie, porque nadie es protagonista”.

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