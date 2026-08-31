Anemia hemolítica, la enfermedad rara que sufrió el rey de Noruega

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años tras una batalla contra la anemia hemolítica, una condición rara que provoca la ruptura de glóbulos rojos y reduce el transporte de oxígeno en el organismo. Su salud se deterioró en los últimos días debido a sepsis, una infección grave en la sangre que complicó su estado tras once días de hospitalización en Oslo.

Esta condición la explicó a EFE Salud la hematóloga Eva Mingot, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Cuando en la anemia hemolítica se rompen los hematíes o glóbulos rojos, además de afectar al transporte del oxígeno y dejar sin energía a órganos vitales como el cerebro o el corazón, se liberan sustancias tóxicas que el organismo tiene que filtrar, hace ver la especialista.

Si ese ritmo de eliminación es elevado, acota Mingt, el riñón se puede resentir y provocar una insuficiencia renal.

Causas y clasificación

La anemia hemolítica se clasifica principalmente en autoinmune y congénita. La forma autoinmune es poco común en la población occidental, afectando aproximadamente a 1 de cada 25,000 personas. Esta puede ser primaria o secundaria, dependiendo de si es causada por estímulos externos o enfermedades autoinmunitarias preexistentes.

El tipo autoinmune se genera cuando el organismo deja de reconocer como propios a los hematíes y los ataca con anticuerpos que rompen los glóbulos rojos.

El tratamiento usual incluye corticoides para controlar el ataque del sistema inmune, pero su uso prolongado aumenta el riesgo de infecciones graves, como la que sufrió el rey Harald, desencadenando la sepsis que llevó a su fallecimiento.

Antecedentes médicos del rey Harald

El monarca de Noruega tenía un historial de problemas de salud, incluyendo infecciones previas y cirugías, como la implantación de un marcapasos y la extirpación de un tumor en la vejiga. Su salud había sido un tema de preocupación en los últimos años, con hospitalizaciones durante sus vacaciones.

La muerte del rey Harald V ocurre poco más de dos meses después del trasplante de pulmón de la princesa Mette-Marit, resaltando los desafíos de salud enfrentados por la familia real noruega en un corto periodo. Este momento marca un punto de inflexión en la historia contemporánea de Noruega.

Síntomas comunes de la anemia hemolítica

Los síntomas comunes de la anemia hemolítica que justifican una visita al médico incluyen cansancio o debilidad inusuales, palidez, falta de aire, latidos rápidos o irregulares, mareos y dolor de cabeza. También pueden aparecer ictericia, orina oscura y dolor en la parte superior izquierda del abdomen por aumento del bazo.

Señales de alerta. Busca atención médica con más urgencia si aparece dificultad respiratoria importante, dolor en el pecho, fiebre, confusión, dolor abdominal o de espalda intenso, o una orina rojiza/café rojiza.

¿Cuándo consultar a un especialista? Conviene pedir valoración si la fatiga o la palidez empeoran, si la falta de aire aparece con esfuerzo leve, o si notas ictericia u orina oscura sin una causa clara. Si quieres, puedo resumirte también cómo se diagnostica y qué pruebas suelen pedir.

Cómo afecta la calidad de vida

La anemia hemolítica puede afectar la calidad de vida a largo plazo, sobre todo por fatiga persistente, debilidad, falta de aire, ictericia y menor tolerancia al esfuerzo, lo que limita el trabajo, la actividad física y la vida social.

Impacto sostenido. Cuando la hemólisis continúa o hay recaídas, los síntomas pueden volverse crónicos y requerir seguimiento constante, tratamientos repetidos y, en algunos casos, transfusiones o inmunosupresión. Eso suele traducirse en más ausencias laborales, cansancio emocional y más carga para el paciente y su familia.

Complicaciones a largo plazo. La anemia grave o mal controlada puede empeorar enfermedades del corazón, pulmón o cerebro, y también aumentar el riesgo de complicaciones como problemas cardíacos, cálculos biliares e infecciones en algunos pacientes. En formas específicas como la hemoglobinuria paroxística nocturna, incluso con tratamiento, puede persistir una carga importante de fatiga y deterioro funcional.

Qué mejora el pronóstico. El pronóstico y la calidad de vida mejoran mucho cuando se identifica la causa y se trata de forma adecuada y temprana; muchos pacientes pueden lograr una vida bastante satisfactoria con un manejo bien ajustado. El control regular es clave porque el objetivo no es solo subir la hemoglobina, sino también reducir recaídas, complicaciones y la limitación diaria.

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