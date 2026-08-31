Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 31 agosto de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 31 agosto de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 31 de agosto de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Será importante mantener los pies sobre la tierra. Esta lunación te invita a conectar con tu deseo más profundo y darle una forma concreta. Visualiza una pequeña llama encendida que represente tu propósito y recuerda que tus sueños necesitan también una acción decidida.
Tauro
04/20 – 05/20
Una inspiración espiritual te llevará hacia momentos de retiro y contemplación, como quien busca profundizar en su práctica interior. Será un tiempo para cerrar ciclos y revisar viejos patrones. La oración, la meditación o el silencio te ayudarán a conectar con tu mundo interior.
Géminis
05/21 – 06/20
Los proyectos colectivos tomarán fuerza y comprenderás que avanzar junto a otros puede abrir nuevas posibilidades. Será importante rodearte de personas con ideales comunes, capaces de aportar estructura y constancia para que aquello que imaginan juntos pueda convertirse en una realidad.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tus objetivos ocuparán un lugar central y asumirás nuevas responsabilidades. Tu compromiso con lo que construyes será reconocido por quienes dependen de ti. Si ocupas un rol de liderazgo, actuar con coherencia y disciplina te permitirá ganar respeto y consolidar tu posición.
Leo
07/21 – 08/21
Empiezas a reconocer un hilo invisible que dio coherencia a tu recorrido. Cada experiencia aportó una enseñanza. La gratitud se vuelve una conducta adquirida. Al unir fe y constancia, podrás avanzar hacia una visión más amplia de la vida, donde lo espiritual y material encuentren un propósito.
Virgo
08/22 – 09/22
Si estás por iniciar un negocio, conviene avanzar con cautela y evaluar cada propuesta. Diseñar una estrategia adecuada y dar pasos medidos será clave. La intuición te ayudará a descubrir aquello que no está a simple vista al administrar recursos compartidos.
Libra
09/23 – 10/22
En el amor y los vínculos importantes comienza una nueva etapa que te pedirá revisar qué deseas construir con el otro. La intuición te mostrará mucho, pero será necesario poner límites claros y asumir compromisos reales para que la relación pueda sostenerse en el tiempo.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu disposición para ayudar y resolver estará muy activa, pero será importante regular tu energía para no agotarte. Organizar tus tiempos, atender tus hábitos y escuchar las señales de tu cuerpo te permitirá sostener tus responsabilidades diarias sin perder bienestar.
Sagitario
11/23 – 12/20
Tu magnetismo despertará admiración y atraerá vínculos con mayor intención de permanencia. Los romances pasajeros perderán atractivo. La energía del momento favorece una experiencia amorosa donde la entrega, la responsabilidad y la pasión puedan sostenerse a largo plazo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Los recuerdos del pasado familiar pueden regresar y conectarte con momentos significativos de tu historia. Las memorias de la infancia mostrarán su influencia en tu presente. Será un tiempo para revisar sobre qué bases construyes tu mundo íntimo y tu círculo privado.
Acuario
01/20 – 02/18
Las conversaciones y los intercambios con personas cercanas, como hermanos y primos, aportarán nuevas miradas y aprendizajes importantes. Podrás reconocer el apoyo de quienes te acompañan. Algunos mensajes que lleguen hoy pueden ser claves; presta atención.
Piscis
02/19 – 03/20
Será importante actuar con cautela en asuntos económicos y comerciales. Si una propuesta presenta ambigüedades o aspectos poco claros, convendrá observar antes de avanzar. Administrar tus recursos con criterio será clave para que las decisiones financieras tengan resultados favorables.