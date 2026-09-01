Filtran la cámara del OnePlus 16 y apunta a un salto enorme con un lente de 200 megapíxeles

El OnePlus 16 todavía no se ha presentado, pero una nueva filtración ya dibuja con bastante detalle su gran apuesta para competir en la gama alta. OnePlus prepararía un sistema fotográfico encabezado por una cámara principal de 200 megapíxeles, una cifra que marcaría una ruptura importante frente a la estrategia más conservadora de generaciones recientes.

La información llega desde Digital Chat Station, uno de los filtradores más seguidos dentro de la industria móvil china. El reporte habla de una configuración prácticamente cerrada, aunque conviene mantener la cautela habitual. OnePlus no ha confirmado el teléfono ni sus especificaciones, así que todo podría cambiar antes de su anuncio oficial. Aun así, los datos encajan con la dirección que la marca parece querer tomar para recuperar músculo en fotografía.

OnePlus 16 apostaría por un sensor principal de 200 MP

La estrella del futuro OnePlus 16 sería una cámara principal de 200 megapíxeles con un sensor de 1/1,4 pulgadas. Más allá del número gigante en la ficha técnica, el tamaño físico del sensor sería una de las claves de esta posible mejora. Un componente más grande suele captar más luz, algo que puede marcar una diferencia real en tomas nocturnas, interiores y escenas con alto contraste.

La resolución de 200 megapíxeles no implica que cada foto se guarde siempre con ese tamaño. Lo esperable es que OnePlus recurra a técnicas de agrupamiento de píxeles para combinar información y generar imágenes más manejables, con mejor rango dinámico y menos ruido. Esa tecnología también permitiría recortar una foto manteniendo un buen nivel de detalle, algo muy útil para retratos improvisados, carteles lejanos o escenas urbanas.

Esta filtración sugiere que OnePlus quiere dejar atrás la idea de que sus teléfonos destacan casi exclusivamente por la velocidad de carga, la pantalla y el rendimiento. La cámara principal pasaría a ser una de las piezas centrales de su próximo flagship, con una ambición más cercana a la de los móviles que presumen de fotografía computacional y sensores enormes.

También llama la atención que el sensor de 200 MP podría quedar reservado al modelo estándar dentro de esta familia. Si el dato termina siendo correcto, OnePlus estaría utilizando el OnePlus 16 como escaparate de una estrategia fotográfica mucho más agresiva, en lugar de limitar ese tipo de hardware a una edición superior.

Zoom de 3x y ultra gran angular de 50 MP

La cámara principal no llegaría sola. La filtración apunta a un sistema trasero de tres lentes que cubriría las distancias más importantes para el uso diario. El OnePlus 16 incluiría un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x, equipado con un sensor Sony de 1/1,95 pulgadas.

Sobre el papel, esa combinación puede resultar bastante equilibrada. El zoom 3x suele ser especialmente útil para retratos, fotografías de mascotas, detalles arquitectónicos y conciertos en lugares pequeños. No busca una cifra absurda de aumento para presumir en publicidad. Busca una distancia focal más cercana a lo que mucha gente realmente utiliza cuando quiere acercarse sin destrozar la imagen con zoom digital.

El cambio más interesante está en el uso de un módulo periscópico con sensor Sony. En teoría, eso debería ayudar a conservar más información visual cuando baja la luz, una situación donde muchos teleobjetivos móviles todavía flojean bastante. La calidad final dependerá del procesamiento de OnePlus y de su colaboración de imagen, pero el hardware filtrado tiene buena pinta.

El tercer componente trasero sería una nueva cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles. No se han filtrado detalles concretos sobre el tamaño del sensor, el ángulo de visión ni si tendrá enfoque automático. Aun así, el salto a 50 MP apuntaría a una cámara más capaz para paisajes, grupos de personas, edificios y fotos cercanas si finalmente integra capacidad macro.

Cámara principal de 200 MP con sensor de 1/1,4 pulgadas

Teleobjetivo periscópico Sony de 50 MP con zoom óptico de 3x

Cámara ultra gran angular de 50 MP

Cámara frontal de 50 MP con enfoque automático

La parte frontal merece una mención aparte. El supuesto sensor selfie de 50 MP incorporaría autofocus, una característica que puede ofrecer rostros más nítidos a distintas distancias y dar más libertad para grabar video, hacer videollamadas o tomar selfies grupales.

El gran problema para Estados Unidos

La filtración llega en un momento especialmente extraño para OnePlus. Tras los cambios anunciados por la compañía durante 2026, no está claro cómo podrá conseguirse el OnePlus 16 en el mercado estadounidense, especialmente para quienes esperaban comprarlo mediante los canales oficiales habituales.

La razón es que OnePlus confirmó en julio que dejará de lanzar productos nuevos en Norteamérica y Europa. La compañía aseguró que los usuarios actuales conservarán las actualizaciones de software, los parches de seguridad y la atención posventa comprometida, pero esa decisión complica por completo el futuro comercial del OnePlus 16 en Estados Unidos.

En términos prácticos, el teléfono no tiene una presentación oficial confirmada para Estados Unidos, ni precio local, ni operadores compatibles anunciados, ni garantía estadounidense comunicada por la marca. Podría aparecer mediante importadores o tiendas de terceros, aunque esa ruta suele traer dudas relacionadas con bandas 5G, compatibilidad con operadores, reparaciones, impuestos y soporte de software.

Ese escenario resulta especialmente llamativo porque OnePlus logró construir una comunidad muy fiel en Estados Unidos durante años. Sus móviles se ganaron un espacio entre quienes buscaban una alternativa potente a Samsung, Google y Apple sin pagar los precios más altos del mercado. Ahora, incluso si el OnePlus 16 cumple todo lo que promete la filtración, su llegada al país podría ser bastante limitada.

Por ahora, el panorama es claro en lo técnico y borroso en lo comercial. El OnePlus 16 perfila una cámara muy seria con 200 MP, zoom periscópico y una selfie con autofocus, pero quienes estén en Estados Unidos deberán seguir de cerca los próximos anuncios de la marca antes de dar por hecho que podrán comprarlo de forma oficial.

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