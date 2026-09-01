Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 septiembre de 2026

Es posible que la influencia de alguien con estatus facilite un ascenso que marque un antes y un después para tu clan. Las circunstancias familiares requerirán decisiones firmes e intransferibles. Llegó la hora de asumir una mayor presencia en tu hogar y luchar por la superación de los tuyos.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu pareja está asombrada por tu capacidad para resolver cualquier tipo de problema que aparezca en la relación y que efectivo eres para resolver asuntos para otros y darles buenos consejos. Eres capaz de mostrarles a los demás como hacer compromisos y ofrecer apoyo a los seres queridos de manera que ellos puedan confrontar sus asuntos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.