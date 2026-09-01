Incendio en una planta industrial de Mississippi provocó explosiones y una columna de humo negro

Un incendio de grandes proporciones registrado este lunes en una planta industrial de Laurel, Mississippi, obligó a evacuar a todos los trabajadores del complejo y movilizó a cuerpos de bomberos de distintas localidades del condado de Jones, después de que las llamas se propagaran cerca de un camión cisterna que transportaba una sustancia explosiva.

El fuego se inició en una cabina de pintura de las instalaciones de Howard Industries, fabricante de transformadores eléctricos, y rápidamente generó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la zona.

El alcalde de Laurel, Johnny Magee, informó a medios locales que el incendio comenzó cerca de un camión cisterna que contenía material potencialmente explosivo. La proximidad entre el fuego y el vehículo obligó a los equipos de emergencia a actuar con especial precaución.

Todos los empleados que se encontraban en la planta fueron evacuados, mientras varios departamentos de bomberos de Jones County acudieron al lugar para controlar las llamas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron enormes llamaradas saliendo de las instalaciones mientras una espesa nube de humo se elevaba sobre el complejo industrial. En las grabaciones también se escuchan varias fuertes explosiones o detonaciones mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener el incendio.

“Todos tienen que salir”, se escucha decir a Brandon Herford Brewer en uno de los videos publicados desde las inmediaciones de la planta.

Brewer describió la intensidad del calor mientras se alejaba del lugar.

“Mi cara se está derritiendo”, afirmó mientras explicaba que se encontraba cerca de las instalaciones de Howard Industries y que comenzaba a retirarse del área.

Posteriormente señaló que el edificio había sido despejado y que todas las personas habían logrado salir.

Bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas

La magnitud del incendio llevó a las autoridades a solicitar la asistencia de cuerpos de bomberos de diferentes zonas de Jones County. Los equipos concentraron sus esfuerzos en impedir que las llamas alcanzaran otras áreas de la instalación y en mantener bajo control el riesgo asociado con el material que se encontraba en el camión cisterna.

Para las 8:00 pm, hora local, los bomberos habían logrado contener en gran medida el incendio, de acuerdo con reportes de medios locales.

Las autoridades recomendaron a la población evitar los alrededores de la planta mientras continuaban las labores de emergencia. También advirtieron que el tránsito en la zona podía dificultar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los equipos de respuesta.

Hasta el momento no se había informado de personas heridas como consecuencia del incendio.

Tampoco se había determinado la magnitud de los daños materiales ocasionados por las llamas.

Una planta clave para la industria eléctrica

Howard Industries fabrica transformadores eléctricos y otros equipos utilizados por compañías de servicios públicos para llevar electricidad a viviendas y empresas.

La compañía señala que su complejo industrial de Laurel ocupa aproximadamente 2.3 millones de pies cuadrados, una extensión equivalente a más de 213,000 metros cuadrados.

La dimensión de las instalaciones y la presencia de materiales utilizados en los procesos industriales aumentaron la complejidad de la respuesta de los equipos de emergencia.

El incendio también generó preocupación entre residentes de la zona debido a la enorme columna de humo y a los fuertes sonidos registrados durante el siniestro.

Las autoridades locales no habían informado inicialmente si el incendio produjo algún impacto ambiental ni habían precisado qué sustancia transportaba el camión cisterna que se encontraba junto a la cabina de pintura.

La investigación continuará para determinar qué provocó el incendio y establecer el alcance de los daños ocasionados en las instalaciones.

Sigue leyendo:

–Descubren cadáver de exrecluso en una propiedad agrícola en Mississippi

–Hallan muertos a tres hispanos desaparecidos en el río Mississippi

–Madre en Mississippi mata a mono que escapó tras accidente por temor a que atacara a sus hijos