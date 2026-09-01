Kelly Osbourne rompe el silencio sobre su pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Kelly Osbourne, figura pública e hija del fallecido cantante Ozzy Osbourne, se ha sincerado como nunca antes sobre el proceso de duelo que ha vivido como resultado de la partida del músico, mismo que la llevó a experimentar una transformación física que la convirtió en el blanco de críticas.

En una entrevista concedida al portal Hello!, la exconductora de “Fashion Police” confesó que la drástica pérdida de peso que presentó durante los últimos meses está vinculada a su duelo.

De acuerdo con Kelly Osbourne, las especulaciones con respecto a su salud no solo están fuera de lugar, sino que rayan en lo “insensible”.

“¿Cómo puedes atravesar algo tan cruel cuando estás tan enferma?”, cuestionó. “Me estoy recuperando mucho. Tengo toda la ayuda que necesito y estoy agradecida por el apoyo que tengo en mi vida”.

Pese a la red de apoyo y tratamiento que recibe, reconoce que el proceso de recuperación ha estado lleno de obstáculos: “Tienes que arreglar la cabeza antes de poder arreglar el cuerpo. Va a llevarme tiempo. No voy a estar bien en un día. No voy a estar bien en una sesión de terapia. Este es un trabajo de toda la vida que tengo que hacer y seguir haciendo el resto de mi vida”, indicó.

Esta no es la primera vez que Kelly Osbourne se pronuncia sobre los comentarios negativos y críticas que ha recibido en redes sociales. La primera ocasión tuvo lugar en el programa Piers Morgan Uncensored en diciembre de 2025, cuando se le cuestionó de forma directa al respecto.

En ese entonces, comentó: “A las personas que siguen creyendo que son graciosas y malas al escribir comentarios como ‘¿Estás enferma?’ o ‘Deja el Ozempic’ o ‘No te ves bien’… a toda esa gente, váyanse a la mierda (…) Mi papá acaba de morir y estoy haciendo lo mejor que puedo”.

Más tarde, en marzo de 2026, la famosa de 41 años aseguró que el odio recibido desde su plataformas habla más de sus detractores que de ella misma.

“Hay una crueldad especial en hacerle daño a alguien que claramente está pasando por algo. Patearme cuando estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chisme y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor. Nada de eso demuestra fortaleza; solo revela una profunda ausencia de compasión y carácter”, sentenció desde su cuenta de Instagram.

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