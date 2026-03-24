Kelly Osbourne y Sid Wilson se separan tras siete meses de compromiso

La presentadora de televisión Kelly Osbourne se enfrenta a un nuevo golpe en el plano emocional a solo meses de la muerte de su padre Ozzy Osbourne: el fin de su relación con el DJ Sid Wilson, con quien se comprometió en julio de 2025.

De acuerdo con un reporte del portal Daily Mail, la ruptura entre la estrella de la televisión y el integrante de la banda Slipknot se dio recientemente, tras cuatro años juntos y un hijo en común, el pequeño Sydney.

“Kelly y Sid han decidido cancelar su compromiso”, declaró una fuente cercana a la pareja al portal de noticias británico. “Intentaron que funcionara, sobre todo por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que separarse era la mejor opción“.

Pese a la trascendencia de esta noticia a finales de marzo, se informó que los problemas entre la pareja se venían arrastrando desde hace varios meses: “En realidad, ella y Sid llevaban tiempo atravesando dificultades en su relación, y las cosas no eran lo que parecían“, indicó el medio.

Este nuevo golpe ha puesto a Kelly Osbourne en una dura batalla emocional mientras dedica todos sus esfuerzos a ser la mejor madre para su hijo: “A pesar de todo, se mantiene sobria y ahora se centra en sí misma y en su papel de madre”, añadió la fuente.

A la par de esta ruptura, la famosa de 41 años se ha enfrentado a un proceso de duelo por la muerte de su padre cargado de altibajos: “Kelly ha estado pasando por un momento difícil tras la pérdida de su padre. El proceso de duelo ha sido increíblemente duro y ella ha estado haciendo todo lo posible para sobrellevarlo“, concedió la fuente.

Kelly Osbourne y Sid Wilson: una historia de dos décadas

La historia entre Kelly Osbourne y Sid Wilson se remonta a más de dos décadas atrás. De acuerdo con el testimonio de la famosa, ambos se conocieron hace más de 20 años, pero fue hasta inicios de 2022 que decidieron darse una oportunidad como pareja.

“Tras 23 años de amistad, no puedo creer dónde estamos”, declaró la también influencer en un post desde sus redes sociales.

Ese mismo año dieron la bienvenida a su hijo Sydney, de 3 años de edad. Sin embargo, fue hasta julio de 2025 cuando la pareja se comprometió a llegar al altar en una romántica propuesta que tuvo lugar tras bambalinas del último concierto de Black Sabbath en Birmingham, Inglaterra.

El emotivo momento, compartido por Kelly en Instagram, captó la reacción de la familia de la hija del rockero: “Kelly, sabes que te amo más que a nada en el mundo. Nada me haría más feliz que pasar el resto de mi vida contigo”, se escuchó decir a Sid Wilson antes de ser interrumpido por el papá de la novia. “¡Vete a la mi*rda, no te casarás con mi hija!”, dijo en ese entonces el fallecido Ozzy.

No obstante, la propuesta concluyó con Kelly aceptando entre abrazos y aplausos de las personas que se encontraban en el detrás de escenas del show.

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