Sheinbaum promete consolidación fiscal sin sacrificar bienestar de México al rendir su Segundo Informe de Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó este martes que el paquete económico para 2027 contemplará una “paulatina consolidación fiscal” sin sacrificar la inversión pública ni el gasto en bienestar, salud y educación, al defender la estabilidad de la economía pese a las tensiones comerciales con EE.UU. y el complejo escenario internacional.

“Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, afirmó la mandataria durante su segundo informe de Gobierno desde el Palacio Nacional y tras casi dos años de asumir la Presidencia, en octubre de 2024.

La mandataria mexicana defendió la recuperación de una mayor participación del Estado en la economía, uno de los ejes de su proyecto político, “no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Sheinbaum afirmó que el objetivo es mantener “finanzas públicas sólidas” que permitan ampliar la inversión sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, al tiempo que reivindicó la inversión mixta como una herramienta para desarrollar infraestructura sin “ceder el control del interés público”.

El anuncio se produce a menos de una semana de que el Ejecutivo entregue al Congreso el paquete económico de 2027, que incluirá las previsiones macroeconómicas y el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Destaca economía frente a presiones extranjeras

Sheinbaum aprovechó la presentación de su informe para defender el desempeño de la economía mexicana pese a la implementación de la política arancelaria de Estados Unidos y a las condiciones que se han generado por la guerra en Irán debido al incremento en los precios internacionales del petróleo.

“Aún en estas difíciles condiciones, la economía mexicana permanece estable y avanzando”, aseguró.

Entre los principales indicadores destacó el récord de 34.968 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) logrado durante el primer semestre de 2026, un 2,1 % más que en el mismo periodo de 2025.

También, resaltó que el producto interno bruto (PIB) creció un 1,4 % trimestral en el segundo trimestre y que México alcanzó los 60 millones de personas ocupadas.

Claudia Sheinbaum rinde su segundo informe de gobierno. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

La mandataria reivindicó también el aumento del salario mínimo, que situó en 9.232 pesos mensuales (unos 543 dólares) en 2026 y aseguró que la pobreza se encuentra en su menor nivel desde 2005.

El diagnóstico optimista del Gobierno coincide, sin embargo, con un escenario de crecimiento moderado y de incertidumbre ligada principalmente a la relación comercial con Estados Unidos, mientras México encara además la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantendrá una economía de mercado, pero con una mayor intervención estatal para impulsar el desarrollo, garantizar derechos sociales y fortalecer sectores estratégicos.

“Todos sabemos que ese modelo fracasó en proveer bienestar”, afirmó sobre las políticas de privatizaciones y concesiones de gobiernos anteriores. EFE

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