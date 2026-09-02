Alfonso Herrera nos habla sobre la importancia de contar historias como la de “Facing El Chapo” de Netflix

Alfonso Herrera protagoniza la cinta “Facing El Chapo”, de Netflix. En donde nos plasman la historia de dos agentes de la policía que durante un recorrido de rutina detuvieron un vehículo, sin saber que dentro de este se encontraba el mismísimo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Historias como estas deben existir, porque hay mexicanos y mexicanas que hacen las cosas de manera honorable, de manera correcta y vale la pena también contar esas historias", dice Alfonso Herrera, – Actor mexicano.

En entrevista con Herrera, destacamos que los primeros minutos de esta producción nos presentan una sólida base de lo que será el recorrido de esta historia. Los detalles de la cotidianidad nos presentan a seres humanos comunes, que viven el día a día atravesando las luchas cotidianas de la vida, el trabajo y las necesidades que se presentan, partiendo de una sociedad convulsa en donde el dinero siempre es una necesidad y un problema, para bien y para mal. En donde la criminalidad es la cruz que muchos países latinos cargamos a diario…

La cinta cuenta con la dirección de Chava Cartas, con quien Alfonso dice sentirse, además de cómodo, agradecido por la forma en la que todos lograron construir una historia en donde la importancia de interpretar en sintonía nos presenta una dinámica actoral que se mueve al ritmo de una gran orquesta sinfónica. Junto a Herrera, comparten el protagónico Noé Hernández y Héctor Kotsifakis como “El Chapo”.

Tras reconocer que un buen trabajo en equipo permite que se logren este tipo de resultados, Herrera también destaca la importancia de contar este tipo de historias, en donde no se enaltece el papel del delincuente, sino el de hombres que, dentro de la presión social que se vive en México en términos de seguridad pública, deciden hacer bien su trabajo, a sabiendas de que las consecuencias por hacer el bien podrían ser fatales tanto para ellos mismos como para sus familias.

La película dura una hora y treinta y un minutos. Muy poco tiempo para una historia que podría fácilmente haber mantenido sentados por dos horas a todos sus televidentes.

“La captura” es una película dramática y de acción que, después de su estreno el 21 de agosto del presente año, se convirtió en la producción en español más vista de Netflix, alcanzando el top 10 en varios países a nivel mundial.

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