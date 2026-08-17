Netflix respondió a la demanda de Tyra Banks por el documental de “America’s Next Top Model”

Netflix respondió ante un tribunal federal de California a la demanda por difamación interpuesta por Tyra Banks, solicitando al juez la desestimación del caso. La disputa legal surge a raíz del documental “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”, producción que analiza el legado y las controversias del célebre programa de modelaje.

Un portavoz de la gigante del entretenimiento declaró que respalda firmemente el trabajo de los directores Daniel Sivan y Mor Loushy. Según la plataforma, a la exmodelo de 52 años se le brindó un espacio transparente para abordar su perspectiva sobre el show junto a otros participantes, asegurando que las declaraciones fueron utilizadas de manera adecuada y justa.

Por su parte, Banks —quien interpuso la demanda en junio solicitando un juicio con jurado— afirma haber sido inducida a participar bajo la promesa de entablar una conversación honesta sobre los aciertos y fallos del programa.

De acuerdo con el escrito presentado por los abogados de la modelo, la presentadora concedió una entrevista de tres horas y media, pero la producción solo utilizó unos 16 minutos en el montaje final. La defensa de la celebridad sostiene que dicho material fue despojado de contexto y reensamblado para construir una narrativa difamatoria.

Entre los puntos más severos de la demanda se encuentra la edición relativa a episodios controversiales del reality, como la supuesta agresión sexual denunciada por la exconcursante Shandi Sullivan durante una temporada grabada en Italia. Banks rechaza tajantemente la interpretación que sugiere que permitió conscientemente que una participante fuera víctima de una agresión para explotarla en términos de audiencia.

Asimismo, la exmodelo señala que ante denuncias de conducta inapropiada en el set, la producción actuó reportando los hechos a la cadena y pausando el rodaje para impartir capacitaciones contra el acoso sexual a cargo de especialistas externos.

Ante la postura de la plataforma, los abogados de Banks, Tom Locke y Clare Locke, cuestionaron la objetividad del documental y solicitaron que Netflix haga pública la grabación entera y sin editar de la entrevista, argumentando que solo así el público podrá constatar cómo se distorsionaron las palabras originales de la estrella.

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