HBO revela nuevo vistazo a la serie de “Harry Potter” con un tráiler hechizante

¡La magia está de regreso! HBO consintió al público con un nuevo tráiler de la esperada serie “Harry Potter and The Philosopher’s Stone”, cuyo estreno en la plataforma está programado para la Navidad de este 2026. ¿Qué detalles se revelaron? Sigue leyendo para enterarte.

Con poco más de dos minutos de duración, el nuevo avance de la serie presenta una mirada inédita a Dominic McLaughlin como “Harry Potter” (antes interpretado por Daniel Radcliffe en la adaptación cinematográfica), así como a Arabella Stanton como “Hermione Granger” y a Alastair Stout como “Ron Weasley”.

La adaptación televisiva de “Harry Potter y la Piedra Filosofal” traerá de vuelta las clases de Historia de la Magia con “el profesor Binns”, interpretado por Richard Durden, y dará una breve introducción del personaje “Lucius Malfoy”, a quien dará vida Johnny Flynn.

Por su parte, el histrión John Lithgow interpretará a “Albus Dumbledore” en esta serie de HBO dirigida por Mark Mylod y escrita por Francesca Gardiner.

La revelación del tráiler tuvo lugar el 2 de septiembre, tan solo un día después de la importante fecha del universo creado por J. K. Rowling en el que los estudiantes regresan a Hogwarts para comenzar un nuevo ciclo escolar.

Recordemos que, según el libro original, los alumnos toman el “Expreso de Hogwarts” en el andén 9¾ de la estación King’s Cross, en Londres, para viajar al castillo. Dicha celebración ha sido adoptada por los fans de todo el mundo, denominándola el “Back to Hogwarts”.

La serie “Harry Potter y la Piedra Filosofal” se estrenará en la plataforma de HBO Max el 25 de diciembre de 2026.

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