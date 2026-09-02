Lexus prepara un IS 2027 exclusivo con solo 350 unidades

No todos los días un fabricante decide lanzar un auto pensando directamente en los coleccionistas. Lexus aprovechó la celebración por los 25 años del IS para presentar una configuración especial que no pasará precisamente desapercibida, tanto por su color como por la limitada cantidad de unidades que llegarán al mercado.

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La presentación se realizó en Miami, ciudad que sirvió como última parada del Lexus IS 25th Legacy Tour. Allí apareció el nuevo Special Appearance Package, una propuesta basada en el IS 350 F SPORT que busca darle una identidad diferente al conocido sedán deportivo.

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Su producción estará limitada a apenas 350 unidades para Norteamérica, un detalle que podría convertirlo en una de las versiones más interesantes para quienes siguen de cerca la historia del Lexus IS.

Un verde difícil de ignorar

Lo primero que llama la atención es el nuevo color de la carrocería. Lexus eligió una tonalidad denominada Envious, un verde intenso que cambia por completo la presencia del vehículo y se aleja de las configuraciones más tradicionales del modelo.

Para acompañar esa imagen, el sedán recibe ruedas forjadas BBS negras de 19 pulgadas. La combinación entre el verde exterior y el acabado oscuro de las ruedas le da al IS una apariencia más agresiva, acorde con la identidad F SPORT.

El modelo no recibió modificaciones mecánicas para esta edición, aunque conserva argumentos suficientes para seguir siendo uno de los sedanes deportivos más particulares de Lexus.

Un interior que mantiene la misma personalidad

El color verde también tiene presencia dentro del vehículo. Los asientos F SPORT están tapizados en NuLuxe negro con inserciones de Ultrasuede y costuras verdes que crean una conexión directa con el tono de la carrocería.

Lexus agregó además detalles cromados satinados para reforzar la sensación de exclusividad. La idea es que esta versión se diferencie claramente de un IS convencional sin alterar por completo la esencia que ha acompañado al modelo durante sus 25 años de historia.

Desde 2022, la marca ha mantenido la costumbre de lanzar configuraciones especiales del IS. Esta nueva propuesta forma parte de esa tradición, aunque ahora coincide con una fecha especialmente importante para el sedán.

Interior del Lexus IS 2027 Special Appearance Package. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El conocido V6 sigue bajo el capó

El Lexus IS 2027 mantiene el motor V6 de 3.5 litros de aspiración natural, capaz de desarrollar 311 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque.

Las versiones con tracción trasera utilizan una transmisión automática de ocho velocidades, mientras que las configuraciones con tracción integral cuentan con una caja automática de seis velocidades.

El Special Appearance Package también incorpora el Handling Package. Esto añade la suspensión Adaptive Variable Suspension con una configuración orientada a la conducción deportiva, varios modos de manejo y un diferencial trasero de deslizamiento limitado Torsen en los modelos con tracción trasera.

Más tecnología y equipamiento

Lexus no quiso limitar esta edición a una nueva pintura y unas ruedas exclusivas. El IS también incorpora el Technology Package, que incluye sistemas como Traffic Jam Assist, Lane Change Assist y Front Cross Traffic Alert.

Entre el equipamiento disponible se encuentran los faros LED de triple haz, techo corredizo, asistencia de estacionamiento, monitor de vista panorámica, cortinilla trasera eléctrica y un sistema de sonido Mark Levinson.

Lexus IS 2027 Special Appearance Package. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

También contará con Smart Access, mientras que el conjunto de elementos deportivos y tecnológicos busca justificar su posición como una de las versiones más completas del sedán.

Solo habrá 350 unidades

La exclusividad será uno de los principales argumentos de este Lexus IS 2027. La marca confirmó que fabricará únicamente 350 unidades del Special Appearance Package para el mercado norteamericano.

Por ahora, Lexus no ha anunciado el precio oficial de esta versión. El IS Sport 2027 tiene un precio base de $47,000 dólares, por lo que es probable que esta edición especial supere los $50,000 dólares.

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