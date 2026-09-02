“No va a haber condados santuario en Florida”, advierte Byron Donalds

Byron Donalds, aspirante a la candidatura republicana a gobernador de Florida, anticipa que, en caso de convertirse en mandatario estatal, fortalecería las políticas antinmigrantes impulsadas por el presidente Donald Trump.

Durante la ceremonia de inauguración de la nueva sede del Partido Republicano llevada a cabo recientemente en el condado Miami-Dade en Doral, el afroamericano nacido en Brooklyn advirtió que una de las prioridades de su proyecto consiste en destituir a los funcionarios locales renuentes a colaborar en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si usted es un funcionario local y no va a cooperar con las fuerzas federales del orden, entonces sí, necesita ser removido de su cargo”, señaló.

Donalds cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump a su candidatura y en reciprocidad está listo para cerrarle es el paso a los extranjeros carentes de estatus legal interesados en arribar a Florida, esto en caso de ganar las elecciones estatales.

“No va a haber condados santuario en Florida”, enfatizó el político de 47 años.

Y para cumplir con dicho propósito de campaña, el aspirante republicano se apoyaría en los acuerdos 287(g), programa que les brinda a las fuerzas del orden, así como a los gobiernos locales, la opción de realizar ciertas actividades de orden migratorio, las cuales generalmente son manejadas por las autoridades federales.

El problema de Florida es que, a la gran cantidad de inmigrantes que suelen arribar a trabajar por temporadas, se suman los casos de miles de refugiados procedentes de Haití y Venezuela quienes ya perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS), programa humanitario que les permitía trabajar y evitaba su deportación, lo cual ya no será posible.

Al ser una cantidad tan elevada de personas que quedaron desamparadas, el siguiente paso prometido por Byron Donalds consiste en hacer todo lo necesario para que los operativos de ICE sean más constantes en el “Estado Dorado”.

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas en las últimas semanas, el republicano que tiene amplias posibilidades de convertirse en el primer gobernador afroamericano del “Estado del Sol”.

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