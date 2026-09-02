Ronald Johnson celebró la caída de “R-5”, importante líder criminal abatido por autoridades mexicanas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas tras el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R-5” o “El Güicho”, durante un operativo realizado en Tocumbo, Michoacán.

El diplomático sostuvo que la muerte del líder criminal demuestra los resultados que pueden alcanzarse mediante una presión sostenida contra las organizaciones delictivas y la cooperación entre México y Estados Unidos.

Johnson señaló que “R-5” era buscado por Estados Unidos con fines de extradición, y que el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 3 millones de dólares por información que permitiera su captura.

El líder criminal era señalado como uno de los principales responsables de las operaciones del Cártel de Los Reyes, particularmente de actividades relacionadas con el narcotráfico y la extorsión en la región de Michoacán.

“Ya no podrá amenazar a nuestras comunidades”

En su mensaje, Johnson afirmó que “R-5” ya no podrá amenazar a las comunidades y destacó que el operativo representa una muestra de lo que puede lograrse cuando se mantiene la presión sobre las organizaciones criminales.

Another wanted cartel leader can no longer threaten our communities. “R5” was wanted for extradition to the United States, with a $3 million @StateDept reward for information leading to his arrest. The operation by Mexican authorities demonstrates what sustained pressure on? https://t.co/LiwRMvgGBS — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 2, 2026

El embajador agregó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en colaboración con México, ambos países continuarán trabajando para desmantelar las redes criminales.

“Serán encontrados y rendirán cuentas”, advirtió Johnson al referirse a otros integrantes de estas organizaciones.

Barragán Chávez murió la noche del 30 de agosto durante un operativo en el municipio de Tocumbo.

Durante el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades ministeriales y policiales de Michoacán.

Para evitar la captura, integrantes del grupo criminal dispararon contra el personal de seguridad, pero los elementos federales repelieron la agresión y dos presuntos delincuentes murieron, entre ellos “R-5”.

El Cártel de Los Reyes

Barragán Chávez había cobrado relevancia dentro del Cártel de Los Reyes después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, ocurrida el pasado 1 de agosto.

Tras esa detención, “R-5” habría asumido el liderazgo de la organización, que tiene presencia principalmente en municipios del occidente de Michoacán y mantiene actividades vinculadas con el narcotráfico y la extorsión.

La región de Los Reyes y otros municipios productores de aguacate han sido escenario de operaciones de grupos criminales que buscan controlar actividades económicas y territorios.

La muerte de “R-5” representa un golpe para la estructura criminal, aunque no necesariamente significa el fin de las actividades del grupo en la región.

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