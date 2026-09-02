Seis niños inmigrantes no acompañados reciben órdenes de deportación en Chicago

Seis niños inmigrantes no acompañados, de entre 12 y 17 años, recibieron órdenes de deportación durante una audiencia celebrada en Chicago, pese a que sus abogados argumentaron que tenían solicitudes pendientes para obtener una protección migratoria especial.

De acuerdo con CBS News Chicago, a finales de agosto, un total de 10 menores acudieron a sus audiencias sin sus padres, después de que tribunales estatales determinaran que habían sido abandonados por uno o ambos progenitores. Seis recibieron órdenes para ser removidos de Estados Unidos.

Menores con solicitudes de protección pendientes

Los abogados de los niños argumentaron que sus clientes podrían ser elegibles para el Special Immigrant Juvenile Status (SIJS), un mecanismo federal destinado a determinados menores que han sufrido abandono, abuso o negligencia y que cumplen otros requisitos legales.

La situación generó preocupación debido a un cambio reciente en la manera en que se están procesando estos casos. Laura Smith, directora ejecutiva del Children’s Legal Center, explicó al medio citado que hasta junio de 2026 una solicitud pendiente de SIJS podía significar la terminación de los procedimientos de deportación. Según la abogada, esa situación cambió recientemente.

El juez de inmigración Shawn Abraham decidió ordenar las deportaciones al considerar que el tiempo necesario para que los menores pudieran obtener las visas correspondientes no justificaba que permanecieran en Estados Unidos mientras esperaban.

NBC Chicago informó que los abogados advirtieron que algunos de los menores podrían ser enviados a países donde no existe un adulto seguro que pueda hacerse cargo de ellos. ABC7 Chicago señaló que las órdenes contemplan países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Miles de menores atraviesan el sistema migratorio

El caso ocurre en medio de una mayor presión sobre los niños inmigrantes no acompañados que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos.

CBS News Chicago reportó que aproximadamente 20,000 menores no acompañados se encuentran actualmente atravesando el sistema legal migratorio del país. Cerca de 1,000 estarían en el área de Chicago sin un padre o tutor, de acuerdo con organizaciones que representan a estos menores.

Los abogados de los niños anunciaron que continuarán impugnando las órdenes de deportación. Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan que menores considerados abandonados por tribunales estatales puedan ser expulsados antes de que se resuelvan sus solicitudes de protección.

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