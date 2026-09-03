Acer Swift Blade 14 llega con 799 gramos y pone en aprietos a la MacBook Air

La Acer Swift Blade 14 fue una de las sorpresas más llamativas de IFA 2026 por una razón muy concreta. Pesa solo 799 gramos, una cifra que la coloca cerca de una libra por debajo de la MacBook Air de 13 pulgadas y convierte a este equipo en una portátil muy seria para quienes viven con la mochila al hombro.

Acer Swift Blade 14 apuesta por la ligereza extrema

Acer llegó a Berlín con una portátil que quiere redefinir lo que significa viajar ligero sin cargar un equipo que parezca recortado en ambición. La nueva Acer Swift Blade 14 mide 312.5 mm de ancho, 216.8 mm de profundidad y parte de apenas 12,9 mm de grosor. Las versiones con pantalla OLED aumentan ligeramente esa cifra hasta 13,5 mm, un detalle que sigue dejándola en un terreno muy compacto para una laptop de 14 pulgadas.

El gran titular está en el peso. Sus 799 gramos, equivalentes a 1,76 libras, hacen que transportarla sea mucho menos dramático durante trayectos diarios, jornadas de cobertura, clases, viajes de trabajo o sesiones largas en cafeterías. Es el tipo de portátil que puede pasar gran parte del día dentro de un bolso y casi desaparecer entre cargadores, libreta, audífonos y otros accesorios.

La clave de esa reducción de peso está en su construcción. Acer utiliza una combinación de aleación de magnesio y aluminio en la zona del teclado, junto con fibra de carbono en la tapa y en la cubierta inferior. La elección de materiales le da una imagen más refinada y también apunta a conservar rigidez en un chasis que entra cómodamente en la categoría ultraligera.

La Swift Blade 14 llegará en Marshmallow White y Marshmallow Blue, dos acabados que se alejan un poco de los tradicionales tonos grises que dominan el mercado de laptops. El blanco transmite una estética limpia, mientras el azul aporta una personalidad más fresca sin caer en un diseño estridente. Acer ha entendido que una computadora diseñada para acompañar al usuario a todas partes también funciona como un objeto visible en videollamadas, escritorios compartidos y espacios de trabajo móviles.

Pantalla OLED y potencia Intel para crear en movimiento

La Acer Swift Blade 14 no busca llamar la atención únicamente por su peso. Su configuración más atractiva integra una pantalla OLED WQXGA+ de 14 pulgadas con resolución de 2880 x 1800 píxeles, formato 16:10, tasa de refresco de 90 Hz, brillo de 400 nits y cobertura del 100 por ciento del espacio de color DCI-P3. Son especificaciones especialmente interesantes para edición de fotos, diseño, consumo de series y video, redacción con muchas ventanas abiertas o simplemente para disfrutar de una imagen mucho más viva durante el uso diario.

El formato 16:10 merece una mención especial. Es una relación de aspecto muy agradecida para productividad porque añade espacio vertical frente al clásico panel panorámico. En la práctica, permite leer más líneas de un documento, consultar una hoja de cálculo con menos desplazamientos y trabajar con una línea de tiempo algo más cómoda en aplicaciones creativas.

Acer también ofrecerá alternativas con pantalla OLED WUXGA de 1920 x 1200 píxeles y una versión IPS LCD con la misma resolución. La opción OLED de mayor resolución es la que mejor encaja con el carácter premium del equipo gracias a su combinación de nitidez, color y fluidez. Los marcos de 4,3 mm ayudan a que el panel tenga mayor presencia, mientras la relación pantalla-cuerpo del 90 por ciento reduce al mínimo el espacio desperdiciado alrededor de la imagen.

En el interior, la Swift Blade 14 puede equiparse con procesadores Intel Core Series 3, llegando hasta un Intel Core 7 processor 350. También habrá configuraciones con Core 5 320, Core 5 315 y Core 3 304. La memoria queda fijada en 12 GB de LPDDR5-6400 integrada, mientras el almacenamiento puede alcanzar 1 TB mediante una unidad PCIe Gen 4 NVMe.

No es una máquina pensada para reemplazar una estación de trabajo gráfica pesada. Su GPU Intel integrada encaja mejor en tareas de productividad, navegación exigente, trabajo editorial, gestión de contenidos, edición fotográfica puntual, presentaciones y edición de video ligera. A cambio, la filosofía del producto ofrece una ventaja fácil de entender. Menos peso en la mochila permite trabajar desde más lugares.

Batería, puertos y precio de la Swift Blade 14

Acer equipa esta portátil con una batería de 50 Wh y soporte para carga rápida. La compañía todavía no ha detallado una autonomía oficial en horas, así que conviene esperar pruebas independientes para saber cómo se comporta la combinación entre la pantalla OLED, los procesadores Intel Core Series 3 y el perfil ultradelgado del dispositivo.

La conectividad está resuelta con tres puertos USB-C USB 3.2 Gen 1. Dos ofrecen funciones completas para carga, transferencia de datos y salida de video, mientras el tercero queda destinado a la transferencia de datos. También hay un conector de audio de 3.5 mm, Wi‑Fi 6 y Bluetooth 5.3. Es una selección enfocada en usuarios que ya se mueven con periféricos USB-C, almacenamiento externo y monitores modernos.

Para videollamadas y trabajo remoto, integra una cámara frontal FHD de 2 MP, dos micrófonos digitales y dos altavoces de 2 W. Hay un punto especialmente útil para la privacidad. La cámara cuenta con un interruptor físico en el chasis que permite desactivarla de forma directa cuando no se está usando.

La Acer Swift Blade 14 estará disponible primero en mercados de Europa, Oriente Medio y África a partir de diciembre de 2026. Acer ha confirmado que las especificaciones, la disponibilidad y los precios dependerán de cada región.

Sobre el precio, hay un dato importante para quienes esperan comprarla. Acer todavía no ha anunciado un precio oficial en dólares para la Swift Blade 14. Tampoco ha detallado una configuración concreta para Estados Unidos, por lo que cualquier cifra en dólares que aparezca antes de un anuncio regional debe considerarse una estimación y no un precio confirmado.

La propuesta de Acer resulta bastante clara. Una portátil de 14 pulgadas con pantalla OLED de hasta 3K, materiales premium, almacenamiento rápido y un peso de 799 gramos tiene potencial para seducir a estudiantes, periodistas, creadores de contenido, profesionales híbridos y cualquier usuario cansado de sentir que su computadora domina la mochila. La Swift Blade 14 no promete potencia desmedida para todos los escenarios, pero sí presenta una idea muy atractiva para 2026. La movilidad puede sentirse realmente ligera sin renunciar a una experiencia visual de nivel premium.

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