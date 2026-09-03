Detienen a Luis de Llano por incumplimiento de sentencia en caso de Sasha Sokol

Las 18:30 horas del miércoles 2 de septiembre marcaron la fecha en la que el productor Luis de Llano fue detenido en cumplimiento de dos órdenes judiciales derivadas de la sentencia por daño moral que la cantante Sasha Sokol obtuvo en su contra en junio de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, el arresto del creador de producciones como “Atrévete a Soñar” y “Agujetas de color de rosa” tuvo lugar en la colonia Polanco de la Ciudad de México. El famoso portaba pantalón, camisa y tenis negros al momento de los hechos.

Tras la detención, Luis Miguel de Llano Macedo fue puesto a disposición de un juzgado cívico para ser presentado en un Centro de Detenciones Administrativas, así lo detalló el equipo de representación legal de Sasha Sokol mediante un comunicado.

“Las órdenes de arresto no son un hecho aislado ni sorpresivo”, indica el escrito. Y es que según sus líneas, esta medida fue dictada debido a dos incumplimientos distintos de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación impuso tras el litigio con la exintegrante de Timbiriche.

“Uno corresponde a la negativa del productor a grabar una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol y exhibirla ante el juzgado. El segundo, deriva de que tampoco habría publicado la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral”, detalló el comunicado.

Y es que en junio de 2025, la Primera Sala de la Corte negó el amparo promovido por el productor y dejó firme la condena. No obstante, la demandante Sasha Sokol señaló en distintas ocasiones que De Llano seguía sin acatar dichas disposiciones.

Además de las acciones impuestas por unanimidad, la resolución del caso representó un logro histórico, pues la Suprema Corte determinó también que las acciones civiles para reclamar daños derivados de violencia sexual sufrida durante la infancia o adolescencia son imprescriptibles.

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