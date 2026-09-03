JD Vance rechaza llamar “guerra” al conflicto con Irán y se niega a fijar fecha para su final

El vicepresidente JD Vance evitó este jueves definir como una “guerra” el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán y rechazó establecer una fecha para el fin de las hostilidades, mientras nuevos enfrentamientos y ataques mantienen la tensión en Medio Oriente y presionan los mercados energéticos.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Vance aseguró que las principales operaciones de combate estadounidenses contra Irán ya terminaron, aunque reconoció que esta semana se registraron nuevos episodios de violencia.

“Yo no lo llamaría una guerra. En este momento no hay tiroteos activos. Reconozco que ha habido lugares donde esto se ha recrudecido”, afirmó. Sus declaraciones llegan después de una nueva escalada que comenzó el martes, cuando Estados Unidos realizó aproximadamente 100 ataques contra objetivos iraníes a lo largo de la costa, en respuesta a acciones contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

VP Vance says he will not call the U.S.-Iran war a war and cannot give a timeline of when the conflict will be over: "I think the reality is, I don't know the answer to that question. You'd have to ask the Iranians." pic.twitter.com/ss6rUBevql — CSPAN (@cspan) September 3, 2026

El estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre Washington

Vance colocó el transporte marítimo de petróleo en el centro de la estrategia estadounidense y sostuvo que Washington busca impedir que Irán continúe afectando una de las principales rutas energéticas del mundo.

Cuando los periodistas le preguntaron cuándo terminará el conflicto, el vicepresidente respondió que la respuesta depende de que Irán deje de atacar barcos comerciales. “Me estás preguntando cuándo dejarán los iraníes de disparar a los barcos. Creo que la verdad es que no sé la respuesta. Tendrías que preguntárselo a los iraníes”, dijo.

Estados Unidos mantiene más de 50,000 soldados en Medio Oriente y ha incrementado sus recursos militares en la región, incluyendo buques de guerra destinados a proteger el tránsito marítimo.

La interrupción del tráfico por el estrecho ha contribuido a mantener elevados los precios internacionales del petróleo. Antes del conflicto, cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial transitaba por esa vía.

Vance también defendió la respuesta militar de la administración Trump y aseguró que las acciones estadounidenses han ayudado a evitar una crisis energética de mayores dimensiones. El vicepresidente fue cuestionado además sobre reportes de ataques cibernéticos iraníes contra infraestructura estadounidense. Afirmó que el gobierno tiene plena confianza en la seguridad del territorio nacional y que está preparado para responder ante posibles amenazas.

Sobre un ataque ocurrido en una celebración de boda en el sur de Irán, que habría dejado muertos y heridos, Vance dijo que el incidente está bajo investigación, aunque expresó “sumo escepticismo” sobre las versiones difundidas por autoridades iraníes. El conflicto también ha generado presión política dentro de Estados Unidos por el aumento de los precios de la energía y sus posibles consecuencias para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de período.

Vance, quien combatió como marine antes de entrar en la política, dijo que hablará directamente con la viuda de un militar estadounidense fallecido que denunció problemas con sus beneficios debido a que el conflicto no ha sido declarado formalmente como una guerra. “Nos duele el corazón por cada persona que perdió la vida en esta operación”, afirmó.

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