Joe Biden reaparecerá en público para conmemorar el 25 aniversario del 11-S en la Zona Cero

Mientras que el presidente Donald Trump optará por mantenerse alejado de Nueva York, el ex mandatario de la nación Joe Biden confirmó su asistencia a la conmemoración del 25 aniversario del 11-S en la Zona Cero.

La semana pasada, se anunció que, por segundo año consecutivo, el republicano de 80 años volvería a alejarse de Nueva York al conmemorar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Debido a la restricción establecida desde 2012 de no pronunciar discursos en dicho lugar, Trump optó por elegir a la sede del Pentágono como alternativa para rendirle tributo a las víctimas de los atentados que enterraron la idea de ver a Estados Unidos como el país más seguro del mundo.

En 2024, Donald Trump acompañado de James David Vance, en ese entonces su compañero de fórmula, asistió a la ceremonia efectuada en la Zona Cero, la cual fue encabezada por Joe Biden, exmandatario de la nación, y Kamala Harris en su rol de vicepresidenta.

Panorámica de los edificios que fueron el objetivo de los ataques terroristas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York. (Crédito: Patrick Sison / AP)

A dos años de distancia, a pesar de atravesar por un momento delicado, pues el cáncer que padece ha hecho metástasis en los huesos y en otros lugares, el demócrata de Pensilvania dio a conocer que pretende asistir a Nueva York, pues su deseo es solidarse con las familias que hace un cuarto de siglo perdieron a un ser querido luego de que, en tres lugares distintos del país, cuatro aviones comerciales fueron estrellados por terroristas suicidas coordinados por el grupo extremista Al Qaeda, liderado por Osama bin Laden.

Un portavoz de Biden le confirmó a la cadena de televisión NewsNation su asistencia a la Zona Zero.

Aunque todavía no es hecho, existe una amplia probabilidad que los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush también acudan al evento acompañados de sus respectivas esposas.

Estimaciones del gobierno indican que, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al menos 2,977 personas perdieron la vida.

Sin embargo, algunas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes coinciden en señalar que entre las víctimas había un amplio número de extranjeros carentes de estatus legal laborando en el World Trade Center y debido a su situación migratoria no fueron contabilizados entre los desaparecidos.

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