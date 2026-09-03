Muere Gloria Steinem, periodista e ícono del feminismo, a los 92 años

Gloria Steinem, periodista estadounidense que se convirtió en todo un ícono del movimiento feminista, falleció a los 92 años, así se confirmó en un mensaje difundido a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con el comunicado, la escritora murió rodeada de sus seres queridos, en la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida.

“Ayer, Gloria Steinem falleció pacíficamente en su hogar de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían. El casi siglo de vida de Gloria fue una vida bien vivida, y siguió luchando por la igualdad hasta el último momento“, destacó el escrito.

En sus líneas, se hace mención del impacto que Gloria Steinem tuvo en la vida de quienes siguieron de cerca su trayectoria como periodista. Dentro de sus cualidades se habló sobre “su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados”.

“Sus palabras, sus acciones y su ejemplo daban permiso a las personas para mostrarse tal como eran en realidad. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor“, se continúa.

La despedida a la periodista incluye una petición en la que se exhorta al público a sumarse a una causa benéfica: “En lugar de flores, Gloria ha pedido que quienes deseen honrarla con un gesto especial realicen una donación a la Fundación Gloria”, señala el escrito.

Dicha fundación tiene como objetivo ser un “refugio” o punto de encuentro y descanso para defensores de la justicia social y los derechos humanos a nivel internacional. Además, sus instalaciones en Nueva York están habilitadas para que allí se pueda leer, escribir y organizar iniciativas comunitarias.

¿Quién fue Gloria Steinem?

Gloria Steinem nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, y tras una infancia difícil por su situación familiar, viajó a India en el año 1950 gracias a una beca de investigación que le permitió ayudar a mujeres de aldeas a organizar protestas no violentas contra las políticas gubernamentales.

Sería en el año 1960 cuando se mudó a Nueva York para perseguir su sueño como escritora, encontrándose en un rubro liderado enteramente por hombres. Esto la llevó a su reportaje más comentado: “A Bunny’s Tale”, escrito para la revista Show en el que detallaba la sórdida y sexista realidad del imperio de Hugh Hefner. ¿Cómo logró conseguir dicha información? Infiltrándose como camarera de cócteles en Playboy.

Pese al gran revuelo que generó con esta pieza, Gloria se enfrentó a las críticas de detractores: “Hasta el día de hoy, cuando a la gente no le caigo bien, me presentan como una exconejita, para menospreciarme (…) Por otro lado, sí mejoré las condiciones laborales de esas mujeres”, comentó en 2016 al New York Times.

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