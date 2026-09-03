Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 4 al 6 de septiembre

La cinta protaganizada por Mark Wahlberg en el papel de sicario y Yahya Abdul-Mateen II en el de un agente del FBI afroamericano que volvió de Chicago a su natal Mississippi en busca de justicia para su comunidad: “By Any Means”. La película en la que una francotiradora del ejército tendrá que usar toda su experiencia en combate ante un grupo de soldados genéticamente modificados que ponen en riesgo la vida de su hija: “Onslaught”. La comedia de acción con Ryan Reynolds y Kenneth Branagh donde un teniente de la Marina de Estados Unidos es enviado a una misión ultrasecreta en territorio ruso en plena Guerra Fría: “Mayday”. Y el documental de Netflix sobre la asignación escolar que terminó por desenmascarar una red de corrupción política e injusticia ambiental vinculada con el crimen organizado local en Middletown, Nueva York de 1991: “Teenage Wasteland”.

By Any Means

En los años 60, uno de los sicarios de la mafia más letales del país colaboró con el FBI en dos complejos casos. Greg Scarpa, que a la vez era un informante de la agencia, fue requerido en Mississippi en dos investigaciones que se beneficiaron de sus brutales métodos, todo de forma extraoficial. El segundo de esos casos fue el asesinato del activista afroamericano de los derechos civiles Vernon Dahmer a manos de miembros del Ku Klux Klan. Cuando el FBI no lograba que nadie de la comunidad hablase, requirió los servicios de Scarpa. “By Any Means” reconstruye de forma libre esa historia no confirmada con Mark Wahlberg en el papel del sicario y Yahya Abdul-Mateen II en el de un agente del FBI afroamericano que volvió de Chicago a su natal Mississippi en busca de justicia para su comunidad. La inusual pareja no coincide en su forma de ver la vida, pero condenados a entenderse comienzan a comprender que, si quieren avanzar en la investigación, tendrán que traspasar los límites de la justicia. Estreno en cines.

Onslaught

Adria Arjona en “Onslaught”. Crédito: A24 | Cortesía

Adria Arjona protagoniza este estreno en cines que mezcla terror con acción. Celeste es una francotiradora del ejército que vive en un trailer park y tendrá que usar toda su experiencia en combate cuando un grupo de super soldados genéticamente modificados consigue escapar de una base militar secreta, poniendo en peligro la vida de su hija. Al mismo tiempo, deberá enfrentarse a un grupo de mercenarios enviados para parar la crisis, que también la consideran una amenaza.

Mayday

“Mayday”. Crédito: Skydance | Cortesía

Cuando el teniente de la Marina de Estados Unidos Troy “Assassin” Kelly (Ryan Reynolds) es enviado a una misión ultrasecreta en territorio ruso en plena Guerra Fría, se queda varado tras las líneas enemigas. Descubierto por Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh), un exagente de la KGB con afición por la cultura estadounidense, Troy cree que está perdido. Pero una inesperada alianza entre ambos podría conducir al rescate de Troy. Comedia de acción que llega ahora a Apple TV.

Teenage Wasteland

“Teenage Wasteland”. Crédito: Netflix | Cortesía

En 1991 en Middletown, Nueva York, un profesor poco convencional desafió a sus alumnos de secundaria a realizar una película de investigación sobre un vertedero local que terminó descubriendo una red de corrupción política e injusticia ambiental vinculada con el crimen organizado local. Treinta años después, este documental que ahora estrena Netflix combina material de archivo, diarios de la época y entrevistas recientes con el profesor y los exalumnos ya adultos.

El archivo del 9/11

En la web natgeo.com/911archive, National Geographic acaba de hacer accesible un archivo de más de 100 horas de video sobre los ataques del 9 de septiembre con algunas imágenes nunca antes vistas.

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