Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 21 al 23 de agosto

Este fin de semana hay novedades para diferentes gustos: pasando por un ambicioso esfuerzo documental a 25 años del atentado de las Torres Gemelas, la cinta de A24 sobre la que es quizá la etapa más caótica de la vide de Anthony Bourdain, cine de aventuras y fantasía y una ficción con un punto de vista particular sobre la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aquí nuestras recomendaciones de estrenos en cine y streaming.

9/11 REUNITED

A punto de cumplirse el 25 aniversario del mayor ataque terrorista contra Estados Unidos, National Geographic lanza una serie documental en conjunto con el Memorial y Museo del 9/11 en la que reúne a supervivientes que cuenta la historia de aquel día y que, en muchos casos, no habían vuelto a verse.

The Magic Faraway Tree

Esta adaptación de la obra de Enid Blyton llega a cines bajo la dirección de Ben Gregor. Foto: Vertical. Crédito: Cortesía

Adaptada de la querida novela clásica del mismo título de la escritora inglesa Enid Blyton (la autora de las series de novelas para jóvenes “Los Cinco” y “Los Siete Secretos”), esta película que llega hoy a los cines sigue a Polly (Claire Foy), Tim (Andrew Garfield) y sus tres hijos, los Thompson, una familia moderna que se ve obligada a mudarse a la remota campiña inglesa.

Mientras se adaptan a su nueva vida, los niños descubren un árbol mágico y a sus extraordinarios y excéntricos habitantes, entre ellos los entrañables personajes Moonface (Nonso Anozie), Silky (Nicola Coughlan), Dame Washalot (Jessica Gunning) y Saucepan Man (Dustin Demri-Burns). En lo alto del árbol, son transportados a espectaculares y fantásticos mundos.

A través de las alegrías y desafíos de sus aventuras, la familia aprende a reconectar y a valorarse mutuamente por primera vez en años. Una colorida película de fantasía para toda la familia de la mano de Simon Farnaby, guionista de “Paddington” 2 y “Wonka”.

Mutiny

Jason Statham as Cole Reed in Mutiny. Photo Credit: Dan Smith/Lionsgate Crédito: Cortesía

Jason Statham no falta a su cita habitual con un personaje que, aunque sea distinto en cada película, viene a ser el mismo una y otra vez… y sigue funcionando.

Después de presenciar el asesinato del empresario multimillonario asiático al que protege y ser acusado falsamente de ese crimen, Cole Reed (Statham) se embarca en un enorme carguero en una cruzada en solitario para vengar la muerte de su jefe y mentor, solo para descubrir una conspiración internacional. Con Annabelle Wallis, ya en cines

Tony

La vida del desaparecido chef Anthony Bourdain seguramente da para varias películas. En esta “Tony” que llega ahora a los cines se narran sus años de juventud, centrándose en el verano de 1976, que pasó en la población costera de Provincetown, Massachusetts, cuando se iniciaba en la cocina de una forma un tanto caótica, años antes de alcanzar fama mundial gracias a sus series de viajes en la cadena CNN. Protagoniza Dominic Sessa con Antonio Banderas y Emilia Jones completando el elenco.

Facing El Chapo (La Captura)

Esta cinta plantea un punto de vista distinto para contar una historia que estremeció ambos lados de la frontera. Crédito: Netflix

Alfonso “Poncho” Herrera y Noé Hernández protagonizan esta película que narra la detención en 2016 del narco más perseguido del mundo en ese momento, Joaquín “El Chapo” Guzmán. El film se construye como un thriller y se distancia del formato tradicional de las narcoseries para concentrarse en la situación vivida por los policías responsables de la operación. La atención a los detalles históricos y a la reconstrucción de los lugares de los hechos aporta realismo a la película. Ya disponible en Netflix.

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