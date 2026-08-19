Tom Holland podría ganar más de $100 millones con “Spider-Man: Brand New Day”

El actor británico Tom Holland está a punto de concretar uno de los acuerdos financieros más jugosos de su carrera. Gracias al impacto comercial de su más reciente superproducción, “Spider-Man: Brand New Day”, se proyecta que el intérprete de 30 años embolse una cifra superior a los 100 millones de dólares.

De acuerdo con reportes de People y TheWrap, el acuerdo firmado por Holland le garantizó un salario base inicial de 20 millones de dólares —lo que representa el doble de los 10 millones que percibió por “Spider-Man: No Way Home” en 2021—. Sin embargo, el grueso de su ganancia proviene de una cláusula clave en su contrato: un porcentaje de las ganancias en taquilla que no cuenta con un techo o límite fijado.

Fuentes cercanas a la negociación revelaron que, con la cinta superando la barrera de los 2.000 millones de dólares en la taquilla global a pocas semanas de su estreno, el cheque total para el actor superará con certeza la marca de las nueve cifras.

La cifra resulta impresionante al considerar la evolución salarial de Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En su primera aparición como Peter Parker en “Captain America: Civil War” (2016), el actor cobró apenas 250.000 dólares. Posteriormente recibió 500.000 dólares por “Homecoming” (2017) y 4 millones de dólares por “Far From Home” (2019). Tras el vencimiento de su contrato original, su equipo negoció un nuevo paquete de beneficios para esta cuarta entrega en solitario.

Este histórico pago sitúa a Holland en una categoría exclusiva de estrellas de cine que han superado los 100 millones de dólares por una sola producción, una hazaña similar a la lograda por Robert Downey Jr. en la saga de “Avengers”. El hito reafirma la enorme rentabilidad de Holland en la taquilla mundial, consolidándolo como la figura central y el motor económico indiscutible del cine de superhéroes actual.

Seguir leyendo:

· “Spider-Man: Brand New Day” superó los mil millones de dólares en taquilla en menos de una semana

· “Spider-Man: Brand New Day” es el mejor estreno del año hasta ahora

· ¿Cómo nació la historia de amor entre Tom Holland y Zendaya en el set de Spider-Man?