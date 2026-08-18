“Juan Gabriel: “Mi Primer Bellas Artes” se estrenará en las salas de cine estadounidenses el 15 de septiembre de 2026

Hoy Sony Music Vision y Fathom Entertainment confirmaron que “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” llegará a los cines de Estados Unidos, por primera vez, el 15 de septiembre de 2026. Se sabe que este material se convirtió en una presentación cinematográfica que ha sido recién restaurada y reeditada de aquel concierto que el cantautor ofreció en 1990, específicamente en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Su concierto de 1990 en Bellas Artes no solo fue un hito en su carrera, sino un momento trascendental para la música y la cultura mexicana e hispana", aseveró María José Cuevas – Artista visual, directora y productora de cine

En la actualidad, un concierto de este tipo en el dicho espacio puede parecer “normal”. Sin embargo, para la época del intérprete de “Yo no nací para amar”, esa fue la primera vez que un artista de música popular se presentaba en el emblemático recinto. Y es que para ese entonces, las puestas en escena ahí estaban destinadas únicamente para la ópera, el ballet, la música clásica y las bellas artes.

Mediante el comunicado de prensa, se nos ha informado que este material, producido por Sony Music Vision y distribuido internacionalmente por Cinemex Alternativo, cuenta con una edición especial para cines que incluye una introducción inédita con imágenes de los ensayos y material del archivo personal de Juan Gabriel.

¡Septiembre!

La relevancia de su fecha de estreno tiene que ver con que septiembre es el mes dedicado a festejar “La Herencia Hispana”. Por otra parte, el 16 de septiembre se celebra además la independencia de México. Así que estipular que el 15 de septiembre sea su fecha de estreno tiene todo el sentido.

Por lo tanto, con la presentación de dicho material se abraza no solo una cultura, sino en efecto la herencia musical que por años ha unido a generaciones, ya que Juan Gabriel, su música, es para todo aquel que la quiera escuchar y la sepa apreciar.

Particularidades técnicas…

La reedición y restauración de este material estuvieron a cargo de María José Cuevas, quien es además la directora y artista visual responsable de la aclamada docuserie de Netflix “Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will”, quien en colaboración con MEZCLA, fue la productora que también trabajó con Cuevas en dicha serie.

“Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” llegará a los cines en septiembre 2026. / Foto Cortesía. Crédito: Cortesía

“Preservar el legado de Juan Gabriel significa garantizar que las nuevas generaciones puedan vivir los momentos que lo definieron. Su concierto de 1990 en Bellas Artes no solo fue un hito en su carrera, sino un momento trascendental para la música y la cultura mexicana e hispana. Llevarlo de nuevo a las pantallas por primera vez es una forma de mantener viva esa historia”, afirmó María José Cuevas.

Las entradas para “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” ya está disponibles en línea y en las taquillas de los cines participantes (las ubicaciones de los cines están sujetas a cambios). P

Para más información, visite Fathom Entertainment.

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