Recapturan a un recluso violento que escapó de la prisión federal de Tucson

Las autoridades federales capturaron a un recluso fugado horas después de que escapara de un centro penitenciario de Tucson el 2 de septiembre.

El personal penitenciario avistó a James Casady Cangro cerca del estacionamiento para visitantes del Complejo Correccional Federal, ubicado en 8901 South Wilmot Road, aproximadamente a las 8:10 a. m. Al acercarse, Cangro corrió hacia Wilmot Road y desapareció en el desierto circundante.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos inició una investigación para dar con su paradero y colaboró ​​con la Oficina Federal de Prisiones, el Departamento de Policía de Tucson, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para encontrarlo.

Los alguaciles federales adjuntos detuvieron a Cangro ese mismo día cerca del centro penitenciario. No se reportaron heridos durante la detención.

Cangro permanecerá bajo custodia federal y enfrentará procedimientos judiciales adicionales relacionados con su fuga.

“La detención segura de este peligroso fugitivo el mismo día de su fuga demuestra la determinación de nuestros alguaciles federales adjuntos y la solidez de nuestras alianzas policiales”, declaró el alguacil federal Van Bayless del Distrito de Arizona.

“Quiero agradecer especialmente al Departamento de Policía de Tucson y a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. por su respuesta inmediata, su valiosa asistencia y su compromiso durante toda la operación”, añadió Bayless.

Cangro es un miembro reconocido de los Soldados de la Cultura Aria (SAC), una violenta pandilla carcelaria originaria de Utah.

Su historial delictivo incluye condenas previas por robo en Utah, agresión con agravantes en Utah y Oklahoma, y ​​delitos relacionados con armas de fuego. También cuenta con una condena federal previa por usar un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico.

En 2025, Cangro fue sentenciado en el Distrito de Nuevo México a 132 meses de prisión federal tras ser declarado culpable de posesión de chaleco antibalas por un delincuente violento, posesión de arma de fuego y municiones por un delincuente, posesión de un arma de fuego no registrada, posesión con intención de distribuir fentanilo y posesión con intención de distribuir 50 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenía metanfetamina.

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